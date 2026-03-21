Schützen gewinnen Oberndorfer Vereinseisschießen

Ganz im Zeichen der Kameradschaft stand kürzlich das traditionelle Vereineisschießen mit anschließendem Watten in Oberndorf. Zehn Mannschaften lieferten sich dabei spannende Duelle und sorgten für beste Stimmung.



Auf der Eisbahn waren Präzision, Taktik und Teamgeist gefragt. Am Ende setzten sich die Schützen mit einer starken Gesamtleistung durch und sicherten sich den Sieg. Auch beim anschließenden Watten blieb es bis zuletzt spannend.



Im Vordergrund stand jedoch einmal mehr das gesellige Miteinander. Nach der Preisverteilung wurde gelacht, diskutiert und gefeiert. Die Veranstaltung bestätigte ihren Stellenwert als fixer Treffpunkt der Vereine und als wichtiger Beitrag für das Gemeinschaftsleben in der Region.