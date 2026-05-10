Wanderpokal geht nach Kössen

Die PVÖ-Ortsgruppen aus dem Bezirk mit dem Anfangsbuchstaben „K“ organisieren seit 2015 ein Freundschaftskegelturnier um einen großen Wanderpokal. Heuer trafen sie sich beim Vorjahressieger Kelchsau auf der Kegelbahn in Hopfgarten.



Die Mannschaft aus Kössen setzte sich nach spannendem Wettkampf mit 1455 Holz vor Kitzbühel (1426) und Kelchsau (1364) durch. Damit wird das Turnier im kommenden Jahr in Kössen ausgetragen. Die dazugehörige gemeinsame Wanderung findet heuer ebenfalls dort statt.