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  3. Wanderpokal geht nach Kössen
Kitzbüheler Anzeiger
Kegelturnier 5K Siegermannschaft 2026

Die Mannschaft aus Kössen setzte sich nach spannendem Wettkampf durch.

Foto: Gerd Rosa

Hopfgarten

von Kitzbüheler Anzeiger
10. Mai 2026

Wanderpokal geht nach Kössen

Die PVÖ-Ortsgruppen aus dem Bezirk mit dem Anfangsbuchstaben „K“ organisieren seit 2015 ein Freundschaftskegelturnier um einen großen Wanderpokal. Heuer trafen sie sich beim Vorjahressieger Kelchsau auf der Kegelbahn in Hopfgarten.

Die Mannschaft aus Kössen setzte sich nach spannendem Wettkampf mit 1455 Holz vor Kitzbühel (1426) und Kelchsau (1364) durch. Damit wird das Turnier im kommenden Jahr in Kössen ausgetragen. Die dazugehörige gemeinsame Wanderung findet heuer ebenfalls dort statt.

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