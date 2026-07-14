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Kitzbüheler Anzeiger
Schülerhort Sparkassenlauf 2026

Nach intensiver Vorbereitung gingen die Kinder des Schülerhorts Kitzbühel mit viel Freude beim Sparkassenlauf in St. Johann an den Start.

Foto: Schülerhort Kitzbühel

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
14. Juli 2026

Schülerhort Kitzbühel beim Sparkassenlauf

Voller Vorfreude, mit viel Begeisterung und großem Fleiß hatten sich die Kinder des Schülerhorts Kitzbühel wochenlang vorbereitet – Ende Juni war es schließlich so weit: Mit großer Begeisterung und viel Teamgeist gingen die Kinder beim Sparkassenlauf in St. Johann an den Start. Sie meisterten die Strecke mit viel Einsatz und hatten sichtlich Spaß am Laufen. Entsprechend stolz zeigte sich Hortleiterin Marti Bellovics-Vajda: „Es ist wunderschön zu sehen, mit wie viel Herzblut und Freude die Kinder dabei waren.“Foto: Schülerhort Kitzbühel

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