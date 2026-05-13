Schüler meisterten die Herausforderung

Im Rahmen des Unterrichtsfachs Geographie und wirtschaftliche Bildung nahmen Schüler des Gymnasiums am europaweiten Planspiel „Schulbanker“ teil. Ein Team der 7d erreichte beim Finale in Berlin den 7. Platz.



Beinahe täglich ist in den Medien die Forderung zu hören, dass die Schule Jugendliche auf die Herausforderungen der Gegenwart vorbereiten soll. Die Teilnahme am europaweiten Planspiel „Schulbanker“ ermöglicht genau das und vermittelt Interesse, Wissen und Verständnis für das internationale Finanzwesen.



In diesem Wettbewerb übernehmen die Teilnehmenden die Leitung einer virtuellen Bank und treffen eigenständig wirtschaftliche Entscheidungen. Dazu gehören unter anderem das Festlegen von Zinssätzen, die Vergabe von Krediten, Investitionen in verschiedene Geschäftsbereiche sowie die Analyse von Markt- und Konjunkturentwicklungen. Ziel ist es, die eigene Bank möglichst erfolgreich zu führen und sich im Wettbewerb gegen andere Teams zu behaupten.



Lisa Marie Pichler, Anna Moser, Lena Moser, Lisa Koidl und Helena Hohe aus der 7d qualifizierten sich über mehrere Vorrunden mit ihrer „Fortuna Bank“ für das Finale in Berlin, zu dem die zwanzig besten Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen wurden. Dort stellten die Schülerinnen erneut ihr strategisches Geschick, ihre Teamfähigkeit und ihr wirtschaftliches Verständnis unter Beweis und erreichten den hervorragenden 7. Platz.