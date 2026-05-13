Lernen in Bewegung: Volksschule Reith ist Vorzeigeschule

Die Volksschule Reith geht neue Wege – und das mit großem Erfolg. Als einzige Schule im Bezirk erhielt die Bildungseinrichtung heuer das Gütesiegel „Bewegte Schule Österreich“ in der höchsten Stufe III. Sechs weitere Schulen im Bezirk wurden mit dem Gütesiegel der Stufe 1 bewertet, die Volksschule Jochberg mit Stufe 2.



Insgesamt 64 Schüler werde von vier Klassenlehrern (Magdalena Höllwarth, Verena Sammer, Michaela Nothdurfter und Christian Horngacher), einer Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (Liliana Jalba), zwei Religionlehrerinnen (Bettina Widauer, Havva Kaya) einer Schulassistentin (Sarah Gamper) sowie zwei Pädagoginnen in der Schulischen Tagesbetreuung unterrichtet und betreut. Seit drei Jahren steht Direktor Horst Huber an der Spitze der Schule. Sein Ziel sei von Anfang an klar gewesen: eine moderne, zeitgemäße Schule zu schaffen, in der Bewegung fixer Bestandteil des Alltags ist – nicht nur im Turnunterricht, sondern mitten im Lernen selbst.



Lernen mit allen Sinnen

Wer die Volksschule betritt, merkt schnell, dass hier vieles anders läuft als früher. In den offenen Lernbereichen und Klassenräumen finden sich zahlreiche Bewegungsstationen, die die Kinder jederzeit eigenständig nutzen dürfen. Balanciermöglichkeiten, Wippen, Matten oder Lernspiele am Boden gehören ganz selbstverständlich zum Unterricht dazu. Besonders beliebt ist etwa eine aufgeklebte Tastatur am Boden, auf der neue Wörter „gesprungen“ werden können, um sich die Schreibweise besser einzuprägen.



„Mir ist es lieber, die Kinder bewegen sich und lernen dabei besser, als dass sie stundenlang stillsitzen und nach kurzer Zeit nichts mehr aufnehmen“, erklärt Direktor Huber. Eine Rückmeldung eines Kindes unterstreicht den Effekt: „Schon der Gedanke, dass wir uns jederzeit bewegen dürfen, hilft mir, mich besser zu konzentrieren“, so die Volksschülerin.