Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Kultur
  3. Schüler lernten von internationalen Tanzprofis
Kitzbüheler Anzeiger
Dance Alps Schulprojekt im BORG St Johann

Die 6. Klasse erarbeitete mit der Tiroler Tänzerin Jasmin Reiter eine ausdrucksstarke Modern-Dance-Choreografie.

Foto: Dance Alps Festival

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
14. Juli 2026

Schüler lernten von internationalen Tanzprofis

In der vorletzten Schulwoche stand das BORG St. Johann ganz im Zeichen des Tanzes. Der Verein ICP – International Cultural Projects, Trägerverein des Dance Alps Festivals, setzte gemeinsam mit allen Oberstufenklassen das Projekt „Dance Together“ um.
An mehreren Vormittagen erarbeiteten die Jugendlichen in täglichen Workshops verschiedene Choreografien. Dafür waren hochkarätige Tänzerinnen und Tänzer nach St. Johann gekommen.

Weltmeisterin Zoe begeisterte
Die international bekannte Hip-Hop-Tänzerin und mehrfache Weltmeisterin Zoe van Camp vermittelte den Schülern moderne Moves und viel Energie. Vier Tänzer aus Sansibar begeisterten mit ihrem mitreißenden Afro-Tanzstil, während die Tirolerin Jasmin Reiter die Jugendlichen mit einer ausdrucksstarken Modern-Dance-Choreografie forderte und inspirierte.

Zum Abschluss der Projektwoche präsentierten die Schüler ihre einstudierten Choreografien im Gymnasium. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch das Lehrerteam und Direktor Herbert Schachner zeigten sich vom Ergebnis begeistert.

Dance Alps Schulprojekt im BORG St Johann

Schüler der 5. Schulstufe ließen sich beim Afro Dance vom Tänzern aus Sansibar mitreißen.

Foto: Dance Alps Festival

Weitere Artikel:

Neuer Cartoonweg bei der Kelchalm

Kitzbühel

07.07.2026

Humor mit Tiefgang auf 1.432 Metern in Kitzbühel

Über den ganzen Sommer hinweg kann auf der Kelchalm ein neuer Cartoonweg bestaunt werden.

Creative Room Eröffnung in St. Johann
ABO PUR

St. Johann

06.07.2026

Eine neue Oase der Kreativität in St. Johann eröffnet

St. Johann ist um einen Gestaltungs-Raum reicher – der „Creative Room“ ist eine Einladung an alle. Hier sollen Menschen jeden Alters zusammenkommen und ihre Ideen ausprobieren.

Walter Huber mit Wolfang Schwaiger_Filmclub Fieberbrunn.jpg

Fieberbrunn

02.07.2026

Spielfilmdoku über ein Leben fast wie in einem Gangsterfilm

Wolfgang Schwaiger erzählt in seinem Film „Nichts zu beschönigen“ vom bewegtendes Leben Walter Hubers, vulgo Tschapo.

Kaleidoskop Museum St Johann_Standl2
ABO PUR

St. Johann

01.07.2026

Mehr als ein lebendiger Denkraum im Museum St. Johann

In der St. Johanner Galerie im Museum bietet aktuell der Tiroler Künstler Robert Freund eine beeindruckende Werkschau unter dem Titel „Kaleidoskop“.

Junge Band Dead Feedback aus der Wildschönau
ABO PUR

Kultur

30.06.2026

Neue Punk-Rock-Töne aus der Wildschönau: Dead Feedback

Ganz ihrer Leidenschaft dem Punk-Rock verschrieben hat sich die neue Wildschönauer Band „Dead Feedback“.

Patrick Steindl

Westendorf

30.06.2026

Patrick Steindl steuert Show-Finale an

„Immer wieder sonntags : Westendorfer Musikant bestreitet am kommenden Sonntag die letzte Vorrunde im Auswahlverfahren. Voten und Daumendrücken ist angesagt.

Landesmusikschule Kitzbühel im Olympiaworld

Kitzbühel

29.06.2026

Junge Kitzbüheler Stimmen beim 6K UNITED! in Münchens Olympiahalle

25 junge Sängerinnen der Landesmusikschule Kitzbühel standen auf einer der größten Konzertbühnen Europas.

Sommerkonzerte_Klausner

Kitzbühel

24.06.2026

Sommerkonzerte in Kitzbühel

Von Schubert bis Scheuba – bereits zum 49. Mal lädt der Verein der Kitzbüheler Musikfreunde zu vier Sommerkonzerten in den Saal der Landesmusikschule mit vielen Höhepunkten.

E-Paper
Aktuelles