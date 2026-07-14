Die 6. Klasse erarbeitete mit der Tiroler Tänzerin Jasmin Reiter eine ausdrucksstarke Modern-Dance-Choreografie.
Schüler lernten von internationalen Tanzprofis
In der vorletzten Schulwoche stand das BORG St. Johann ganz im Zeichen des Tanzes. Der Verein ICP – International Cultural Projects, Trägerverein des Dance Alps Festivals, setzte gemeinsam mit allen Oberstufenklassen das Projekt „Dance Together“ um.
An mehreren Vormittagen erarbeiteten die Jugendlichen in täglichen Workshops verschiedene Choreografien. Dafür waren hochkarätige Tänzerinnen und Tänzer nach St. Johann gekommen.
Weltmeisterin Zoe begeisterte
Die international bekannte Hip-Hop-Tänzerin und mehrfache Weltmeisterin Zoe van Camp vermittelte den Schülern moderne Moves und viel Energie. Vier Tänzer aus Sansibar begeisterten mit ihrem mitreißenden Afro-Tanzstil, während die Tirolerin Jasmin Reiter die Jugendlichen mit einer ausdrucksstarken Modern-Dance-Choreografie forderte und inspirierte.
Zum Abschluss der Projektwoche präsentierten die Schüler ihre einstudierten Choreografien im Gymnasium. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch das Lehrerteam und Direktor Herbert Schachner zeigten sich vom Ergebnis begeistert.
Schüler der 5. Schulstufe ließen sich beim Afro Dance vom Tänzern aus Sansibar mitreißen.