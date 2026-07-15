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Kitzbüheler Anzeiger
25Jahre_Sommertheater_Kitzbüheol

Francesco Cirolini, Astrid Golda, Michaela Reith, Richard Hauser, Daniela und Paul Sieberer (v.l.) präsentierten das Jubiläums- programm.

Foto: Markus Mitterer
ABO PUR

Kitzbühel

von Margret Klausner
15. Juli 2026

Kitzbüheler Sommertheater: Jubiläum mit Charme und Leidenschaft

Ein Vierteljahrhundert Sommertheater Kitzbühel – und Michaela Reith sprüht noch immer vor Ideen. Wer die Intendantin bei der Präsentation des Jubiläumsprogramms erlebt, spürt sofort: Die Begeisterung für das Theater ist ungebrochen.

Gemeinsam mit Leopold Dallinger hob die gebürtige Wienerin das Sommertheater vor 25 Jahren aus der Taufe. Dass daraus einmal eine feste Größe im Kulturleben der Gamsstadt werden würde, hätte sie damals selbst nicht gegla ...

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