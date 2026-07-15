Kitzbüheler Sommertheater: Jubiläum mit Charme und Leidenschaft

Ein Vierteljahrhundert Sommertheater Kitzbühel – und Michaela Reith sprüht noch immer vor Ideen. Wer die Intendantin bei der Präsentation des Jubiläumsprogramms erlebt, spürt sofort: Die Begeisterung für das Theater ist ungebrochen.



Gemeinsam mit Leopold Dallinger hob die gebürtige Wienerin das Sommertheater vor 25 Jahren aus der Taufe. Dass daraus einmal eine feste Größe im Kulturleben der Gamsstadt werden würde, hätte sie damals selbst nicht gegla ...