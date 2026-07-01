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Kitzbüheler Anzeiger
Kaleidoskop Museum St Johann_Standl2

Armin Rainer mit Laudator Günther Moschig und dem Künstler Robert Freund vor der Glasinstallation „Das Mahl“ (von links).

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St. Johann

von Elisabeth Standl
01. Juli 2026

Mehr als ein lebendiger Denkraum im Museum St. Johann

Robert Freund ist ein St. Johanner, wobei er nur einen Tag in St. Johann gelebt hat, hier ist er auf die Welt gekommen“, scherzt Armin Rainer, zum letzten Mal in seiner Funktion als Obmann des Museums- und Kulturvereins St. Johann.

Mittlerweile lebt der Künstler in Kramsach, freut sich aber, mit seiner Ausstellung an seinen Geburtsort zurückgekehrt zu sein: „Ich verbinde nur Gutes mit St. Johann, diese Ausstellung ist nur ein weiterer Punkt.“

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