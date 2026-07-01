Mehr als ein lebendiger Denkraum im Museum St. Johann

Robert Freund ist ein St. Johanner, wobei er nur einen Tag in St. Johann gelebt hat, hier ist er auf die Welt gekommen“, scherzt Armin Rainer, zum letzten Mal in seiner Funktion als Obmann des Museums- und Kulturvereins St. Johann.



Mittlerweile lebt der Künstler in Kramsach, freut sich aber, mit seiner Ausstellung an seinen Geburtsort zurückgekehrt zu sein: „Ich verbinde nur Gutes mit St. Johann, diese Ausstellung ist nur ein weiterer Punkt.“



