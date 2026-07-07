Humor mit Tiefgang auf 1.432 Metern in Kitzbühel

Geschichte trifft Gegenwart

Die Kelchalm blickt auf eine lange Geschichte zurück. Ursprünglich vor rund 200 Jahren im Zusammenhang mit dem Kupferbergbau errichtet, ist sie heute ein beliebtes Ausflugsziel. Seit 2016 führt Hüttenwirtin Ilona Hultsch die traditionsreiche Hütte und verbindet gelebte Gastfreundschaft mit immer neuen Ideen.



Mit dem Cartoonweg erhält die Kelchalm eine weitere Attraktion, die Kunst und Natur auf besondere Weise verbindet. Zwischen Almwiesen und beeindruckendem Bergpanorama laden die humorvollen Zeichnungen dazu ein, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen und die Welt mit einem Augenzwinkern zu betrachten.



Wer den Weg aufmerksam begeht, wird feststellen, dass hinter vielen Pointen mehr steckt als ein kurzer Lacher. Sie regen zum Nachdenken an und machen den Ausflug in die Kitzbüheler Südberge zu einem besonderen Erlebnis.