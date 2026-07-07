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Kitzbüheler Anzeiger
Neuer Cartoonweg bei der Kelchalm

Der Cartoonweg vom Künstler Saile Klein lädt den ganzen Sommer über auf die Kelchalm ein.

Foto: Bianca Hochenauer

Kitzbühel

von Bianca Riegel
07. Juli 2026

Humor mit Tiefgang auf 1.432 Metern in Kitzbühel

Über den ganzen Sommer hinweg kann auf der Kelchalm ein neuer Cartoonweg bestaunt werden. Kunstgenuss und Bergerlebnis gehen auf der Kelchalm diesen Sommer Hand in Hand.

Mit der Eröffnung des neuen Cartoonwegs erwartet Wanderinnen und Wanderer eine außergewöhnliche Freiluftausstellung, die zum Schmunzeln, Nachdenken und Diskutieren einlädt. Entlang des Gartens der beliebten Berghütte sind sieben Cartoon Stationen des Zeichners Saile Klein zu entdecken. Die auf Holzbrettern montierten Cartoons greifen mit feinem Humor Themen wie Umwelt, Gesellschaft und Politik auf. Die Motive werden während des Sommers regelmäßig ausgetauscht, sodass sich auch ein weiterer Besuch lohnt.

Wer nach der Wanderung einkehren möchte, findet in der Hütte nicht nur regionale Köstlichkeiten, sondern auch im ersten Stock eine Cartoon Leseecke mit Sammelbänden bekannter und weniger bekannter Cartoonistinnen und Cartoonisten sowie weiteren Werken von Saile Klein.

Neuer Cartoonweg bei der Kelchalm

Saile Klein hat selbst bestehende Kunst in der Kelchalm cartoonisiert.

Foto: Bianca Hochenauer

Humor, der zum Nachdenken anregt
Der Cartoonweg entstand in Zusammenarbeit zwischen der Kelchalm und dem Künstler Saile Klein. Der gebürtige Schweizer lebt seit 2015 mit seiner Familie in Erl und arbeitet in Kufstein in der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung.

Als Cartoonist, Comiczeichner und Autor nimmt er mit spitzer Feder menschliche Eigenheiten und gesellschaftliche Entwicklungen aufs Korn. Neben seinen Cartoons widmet sich Saile Klein auch außergewöhnlichen Kunstprojekten.
So gestaltet er individuelle Votivgaben aus Wachs und verbindet den jahrhundertealten Brauch der Wachsopfer mit moderner 3D Drucktechnik. Die persönlichen Wunschmotive werden auf Wunsch an ausgewählten Wallfahrtsorten niedergelegt und fotografisch dokumentiert.

Geschichte trifft Gegenwart
Die Kelchalm blickt auf eine lange Geschichte zurück. Ursprünglich vor rund 200 Jahren im Zusammenhang mit dem Kupferbergbau errichtet, ist sie heute ein beliebtes Ausflugsziel. Seit 2016 führt Hüttenwirtin Ilona Hultsch die traditionsreiche Hütte und verbindet gelebte Gastfreundschaft mit immer neuen Ideen.

Mit dem Cartoonweg erhält die Kelchalm eine weitere Attraktion, die Kunst und Natur auf besondere Weise verbindet. Zwischen Almwiesen und beeindruckendem Bergpanorama laden die humorvollen Zeichnungen dazu ein, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen und die Welt mit einem Augenzwinkern zu betrachten.

Wer den Weg aufmerksam begeht, wird feststellen, dass hinter vielen Pointen mehr steckt als ein kurzer Lacher. Sie regen zum Nachdenken an und machen den Ausflug in die Kitzbüheler Südberge zu einem besonderen Erlebnis.

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