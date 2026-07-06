Eine neue Oase der Kreativität in St. Johann eröffnet

Ein Garten der Künste eröffnet sich im Hinterkaiserweg 60, wo der Verein „Creative Room“ unter Susa Hartrumpf einen lokalen Treffpunkt für Kunst, Handwerk, Naturprojekte und kreative Workshops eröffnet hat.

So bunt wie die Facetten des Lebens soll das Angebot sein, alle haben Platz und dieser Platz ist nicht nur wunderschön, sondern auch Inspiration pur.



Große Vielfalt beim Auftakt

Einen ersten Einblick in das wachsende Ange ...