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Kitzbüheler Anzeiger
Creative Room Eröffnung in St. Johann

Bei der Tombola wartete ein ganz besonderer Hauptpreis: ein von Künstler Bernard Embacher bemaltes Kleid im Wert von 2.500 Euro, das von Initiatorin Susa Hartrumpf verlost wurde.

Foto: Elisabeth Standl
ABO PUR

St. Johann

von Elisabeth Standl
06. Juli 2026

Eine neue Oase der Kreativität in St. Johann eröffnet

Ein Garten der Künste eröffnet sich im Hinterkaiserweg 60, wo der Verein „Creative Room“ unter Susa Hartrumpf einen lokalen Treffpunkt für Kunst, Handwerk, Naturprojekte und kreative Workshops eröffnet hat.
So bunt wie die Facetten des Lebens soll das Angebot sein, alle haben Platz und dieser Platz ist nicht nur wunderschön, sondern auch Inspiration pur.

Große Vielfalt beim Auftakt
Einen ersten Einblick in das wachsende Ange ...

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