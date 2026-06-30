Neue Punk-Rock-Töne aus der Wildschönau: Dead Feedback

Dem Kitzbüheler Anzeiger erzählt Bandleader Fabian Salchner von den Anfängen und den Zukunftsplänen der Band: „Seit gut einem halben Jahr gibt es uns jetzt. Wir sind vier Musiker aus Passion, alle zwischen 14 und 15 Jahren alt. Auf den Namen ‚Dead Feedback‘ kam ich durch ein Interview in einem Video, in dem der Protagonist von ‚totem Feedback‘ sprach, das er von seinem Publikum bekam. Das kommt so ein bisschen aus der Jugendsprache und bedeutet so viel wie keine Reaktion ...