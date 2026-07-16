Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Kultur
  3. Künstler stellen im „Caro Café“ aus
Kitzbüheler Anzeiger
Caro Cafe in St. Johann

Leonie Reitmeier, Celine Spath, Carolina Chiavistrelli und Nina Hohenwarter (von links) organisieren heuer das „Caro Café“.

Foto: Chiavistrelli

St. Johann

von Margret Klausner
16. Juli 2026

Künstler stellen im „Caro Café“ aus

Kaffee genießen, selbst gebackenen Kuchen kosten und dabei Gutes tun: Mit diesem Konzept öffnet das Pop-up-Café „Caro Café“ heuer bereits zum zweiten Mal seine Türen in der Homebase in der Kaiserstraße 29 in St. Johann. Hinter dem sozialen Projekt stehen Carolina Chiavistrelli, Celine Spath, Nina Hohenwarter und Leonie Reitmeier, die Ausbildung, Studium und ehrenamtliches Engagement miteinander verbinden.

Heuriges Motto: „Kunst x Kaffee“
Neu ist diesmal das Motto „Kunst x Kaffee“. Ergänzend zum Café werden Werke von Antonio Labuhar, Catherine-Valerie Voithofer, Johanna Blaha, Sarah Lehmann, Sara Szulc, Maria Berktold, Elisabeth Huber und Helga Schigel ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Die Vernissage findet am 3. August von 17 bis 21 Uhr statt.

Das „Caro Café“ wird in den kommenden Wochen an mehreren Terminen öffnen. Das Ziel ist klar: Das Café soll ein Ort der Begegnung sein und gleichzeitig Spenden für einen guten Zweck sammeln. Der gesamte Erlös kommt auch heuer wieder dem Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel zugute. Dass die Idee funktioniert, zeigte bereits die Premiere im vergangenen Jahr, bei der 5.500 Euro gesammelt werden konnten.
Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich und legen großen Wert auf Transparenz: Sämtliche Spenden werden zweckgebunden eingesetzt und der Projektverlauf öffentlich dokumentiert. Wer das Projekt unterstützen oder einfach bei Kaffee und Kuchen vorbeischauen möchte, findet Informationen zu Öffnungszeiten und Terminen auf Instagram unter @carocafe_stj.

Weitere Artikel:

Sommertheater_Rentafriend
ABO PUR

Kitzbühel

15.07.2026

25 Jahre Kitzbüheler Sommertheater

Seit 25 Jahren organisiert Michaela Reith das Sommertheater in Kitzbühel. Heuer steht das Stück „Rent a friend“ auf dem Programm. Gala-Premiere ist am 30. Juli.

Dance Alps Schulprojekt im BORG St Johann

St. Johann

14.07.2026

Schüler lernten von internationalen Tanzprofis

In der vorletzten Schulwoche verwandelte sich das BORG St. Johann in eine Bühne für Hip-Hop, Afro Dance und Modern Dance.

Neuer Cartoonweg bei der Kelchalm

Kitzbühel

07.07.2026

Humor mit Tiefgang auf 1.432 Metern in Kitzbühel

Über den ganzen Sommer hinweg kann auf der Kelchalm ein neuer Cartoonweg bestaunt werden.

Creative Room Eröffnung in St. Johann
ABO PUR

St. Johann

06.07.2026

Eine neue Oase der Kreativität in St. Johann eröffnet

St. Johann ist um einen Gestaltungs-Raum reicher – der „Creative Room“ ist eine Einladung an alle. Hier sollen Menschen jeden Alters zusammenkommen und ihre Ideen ausprobieren.

Walter Huber mit Wolfang Schwaiger_Filmclub Fieberbrunn.jpg

Fieberbrunn

02.07.2026

Spielfilmdoku über ein Leben fast wie in einem Gangsterfilm

Wolfgang Schwaiger erzählt in seinem Film „Nichts zu beschönigen“ vom bewegtendes Leben Walter Hubers, vulgo Tschapo.

Kaleidoskop Museum St Johann_Standl2
ABO PUR

St. Johann

01.07.2026

Mehr als ein lebendiger Denkraum im Museum St. Johann

In der St. Johanner Galerie im Museum bietet aktuell der Tiroler Künstler Robert Freund eine beeindruckende Werkschau unter dem Titel „Kaleidoskop“.

Junge Band Dead Feedback aus der Wildschönau
ABO PUR

Kultur

30.06.2026

Neue Punk-Rock-Töne aus der Wildschönau: Dead Feedback

Ganz ihrer Leidenschaft dem Punk-Rock verschrieben hat sich die neue Wildschönauer Band „Dead Feedback“.

Patrick Steindl

Westendorf

30.06.2026

Patrick Steindl steuert Show-Finale an

„Immer wieder sonntags : Westendorfer Musikant bestreitet am kommenden Sonntag die letzte Vorrunde im Auswahlverfahren. Voten und Daumendrücken ist angesagt.

E-Paper
Aktuelles