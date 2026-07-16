Künstler stellen im „Caro Café“ aus

Kaffee genießen, selbst gebackenen Kuchen kosten und dabei Gutes tun: Mit diesem Konzept öffnet das Pop-up-Café „Caro Café“ heuer bereits zum zweiten Mal seine Türen in der Homebase in der Kaiserstraße 29 in St. Johann. Hinter dem sozialen Projekt stehen Carolina Chiavistrelli, Celine Spath, Nina Hohenwarter und Leonie Reitmeier, die Ausbildung, Studium und ehrenamtliches Engagement miteinander verbinden.



Heuriges Motto: „Kunst x Kaffee“

Neu ist diesmal das Motto „Kunst x Kaffee“. Ergänzend zum Café werden Werke von Antonio Labuhar, Catherine-Valerie Voithofer, Johanna Blaha, Sarah Lehmann, Sara Szulc, Maria Berktold, Elisabeth Huber und Helga Schigel ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Die Vernissage findet am 3. August von 17 bis 21 Uhr statt.



Das „Caro Café“ wird in den kommenden Wochen an mehreren Terminen öffnen. Das Ziel ist klar: Das Café soll ein Ort der Begegnung sein und gleichzeitig Spenden für einen guten Zweck sammeln. Der gesamte Erlös kommt auch heuer wieder dem Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel zugute. Dass die Idee funktioniert, zeigte bereits die Premiere im vergangenen Jahr, bei der 5.500 Euro gesammelt werden konnten.

Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich und legen großen Wert auf Transparenz: Sämtliche Spenden werden zweckgebunden eingesetzt und der Projektverlauf öffentlich dokumentiert. Wer das Projekt unterstützen oder einfach bei Kaffee und Kuchen vorbeischauen möchte, findet Informationen zu Öffnungszeiten und Terminen auf Instagram unter @carocafe_stj.