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  3. Patrick Steindl steuert das Show-Finale an
Kitzbüheler Anzeiger
Patrick Steindl

Patrick Steindl aus Westendorf arbeitet sich von Runde zu Runde durch das anspruchsvolle Ausscheidungsverfahren.

Foto: Martin Winkler

Westendorf

von Kitzbüheler Anzeiger
30. Juni 2026

Patrick Steindl steuert das Show-Finale an

Daumenhalten ist für alle Westendorfer und Freunde der volkstümlichen Musik am kommenden Sonntag angesagt: Da nämlich steigt Patrick Steindl neuerlich in den Ring: „Sollte ich die letzte Vorrunde gewinnen, bin ich im August im Show-Finale“, freut sich der Musikant.

Der Westendorfer wurde als Nachwuchskünstler für die Sommerhitparade der ARD-/SWR-Erfolgssendung „Immer wieder sonntags“ ausgewählt. Die von Stefan Mross moderierte Kult-Sendung geht heuer nach 30 Jahren in ihre letzte Staffel. In der Abschiedssaison stehen unter anderem Stars wie Beatrice Egli, Hansi Hinterseer, Stefanie Hertel oder Ross Antony auf der Bühne – und auch Patrick Steindl, der sich einem Ausscheidungsverfahren stellen muss.

In der Auftakt-Sendung am 31. Mai wurden alle Kandidaten der Sommerhitparade vorgestellt. Wann und gegen wen er ins Rennen zu gehen hat, entscheidet das Los.
Der Tiroler startete mit einem volkstümlichen Titel und präsentierte dabei seine neue Single „Ein heißer Sommerflirt“, die am 5. Juni erschienen ist.

Zwischen Motoröl und Steirischer Harmonika
Unter der Woche arbeitet der junge Familienvater Vollzeit als Mechaniker, nach Feierabend wird musiziert, geschrieben und geprobt. Zwischen Werkstatt, Familie und Bühne ist die Musik seit Jahren zu seinem ständigen Begleiter geworden. Mit seiner Steirischen Harmonika verbindet er volkstümliche Klänge mit modernem Schlager und erzählt in seinen selbstgeschriebenen Liedern Geschichten aus dem Leben.

Die letzte Vorrunde wird am Sonntag, 5. Juli, von 10 bis 12 Uhr im ARD ausgestrahlt.

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