Bühne frei für Jazz und Blues

Der neue Dorfplatz hat gezeigt, welches Potenzial in ihm auch als kultureller Treffpunkt steckt. Beim French Quarter war der Platz bis auf den letzten Platz gefüllt und der neue Pavillon bot den passenden Rahmen für einen musikalischen Sommerabend mitten im Ort.



„Mit großer Freude darf ich, vor allem aus kultureller Sicht, von unserem absolut gelungenen neuen Dorfplatz mit einem grandiosen Pavillon berichten“, zeigte sich Kulturreferent Wolfgang Schwaiger begeistert.



Den Auftakt gestaltete die Big Band St. Johann unter der Leitung von Mike Koidl. Mit Swing und Jazz, einem starken Sound und den Gesangseinlagen von Steffi und Ingrid sorgte die Formation rasch für beste Stimmung. Im Anschluss wurde es mit KB & The Great Flood bluesiger und rockiger. Feiner Blues, fetziger Rock und ein voller Dorfplatz machten deutlich, wie gut Live Musik und der neu gestaltete Ortskern zusammenpassen.



Lange musikalische Tradition

Mit dem French Quarter lebte auch ein Stück der Geschichte des Bourbon Street Festivals weiter, das seit den 1990er Jahren Blues, Jazz und internationales Flair nach Fieberbrunn brachte und über viele Jahre den Kultursommer prägte.



Auch wenn das Festival heuer nicht in seiner gewohnten Form stattfand, zeigte der volle Dorfplatz, wie groß die Begeisterung für diese Musik noch immer ist. Umso größer ist die Hoffnung, dass das Bourbon Street Festival 2027 wieder nach Fieberbrunn zurückkehrt.