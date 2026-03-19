Rosi ist Gastgeberin des Jahres

Mit mehr als 2.050 bewerteten Betrieben und über 120.000 abgegebenen Bewertungen präsentiert Falstaff auch 2026 seinen Restaurant- und Gasthausguide für Österreich. An der Spitze zeigt sich eine historische Entwicklung: Gleich sechs Restaurants erzielen die Maximalwertung von 100 Punkten. Erstmals vereint ein Bundesland gleich drei Betriebe mit Höchstbewertung – Salzburg avanciert damit zur neuen kulinarischen Hochburg des Landes. Neben dem internationalen Aushängeschild Ikarus erreichen nun auch Döllerers Restaurant, Obauer (alle Salzburg) sowie das Bootshaus (Oberösterreich) die Bestmarke. Komplettiert wird die nationale Spitze durch das Steirereck (Wien) und das Landhaus Bacher (Niederösterreich).



Eine bedeutende Auszeichnung ging darüber hinaus nach Kitzbühel: Rosi Schipflinger von der berühmten Sonnbergstuben wurde in feierlichem Rahmen als „Gastgeberin des Jahres“ gewürdigt. Im feierlichen Rahmen des Wiener Rathauses wurde am 9. März der Falstaff Restaurant- & Gasthausguide 2026 präsentiert. Gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zeichnete Herausgeber Wolfgang M. Rosam die besten Restaurants des Landes, die Landessieger sowie die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Falstaff Awards aus. Falstaff beschäftigt 180 Mitarbeiter und wird 2026 voraussichtlich einen Jahresumsatz von rund 45 Millionen Euro erzielen.