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  3. Responsible Leadership Summit – Erster Gipfel wurde gestürmt
Kitzbüheler Anzeiger
Responsible Leadership Award Preisträger
Die Preisträger des Responsible Leadership Awards freuten sich mit Organisatoren und Ehrengästen über den gelungenen Auftakt des Gipfels.
Foto: Sabine Huber
ABO PUR

Oberndorf

von Elisabeth Galehr
25. März 2026

Responsible Leadership Summit – Erster Gipfel wurde gestürmt

Es gab Zeiten, in denen man glaubte, die Erde sei eine Scheibe, über deren Rand man purzelt, wenn man nur lange genug Richtung Westen hält. Da war die Seefahrt noch ein Aufbruch ins Unbekannte. Schon damals fand man Menschen mit Visionen, die sich dennoch ans Ruder wagten und die Segel setzten. Eben weil sie auf eine bessere (auch finanziell bessere) Welt hofften. Ganz so viel Todesmut erfordert „Responsible Leadership“ – also nachhaltiges, verantwortungsbewusstes F ...

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