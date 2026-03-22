Premierensieg für Stephan Embacher

Eigentlich war es nur mehr eine Frage der Zeit, bis Stephan Embacher auch im Weltcup ganz oben am Podest stehen wird. Am Wochenende war es endlich so weit. Der 20-jährige Hopfgartner war beim Skifliegen in Vikersund nicht zu schlagen. Nach Platz eins im ersten Durchgang (232,0 Meter) reichte dem K.S.C.-Athleten ein Flug auf 225,0 Meter, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen.



„Es ist unglaublich. Als ich in der Früh aufgewacht bin, habe ich nicht gedacht, dass alle drei Sprünge aufgehen“, meinte Embacher im ORF-Interview. Dabei war der 20-Jährige geschwächt in den Bewerb gegangen. Der Magen machte dem Team-Olympiasieger zu schaffen. „Nach dem zweiten Sprung spürte ich schon, dass die Energie in den Haxen ausgeht“, sagte der Sieger.



Dennoch reichte es am Ende für den Sieg. Mit seinem Triumph reist Embacher nun auch als Führender der Skiflug-Gesamtwertung nach Planica, wo am Wochenende die letzten Bewerbe der Saison auf dem Programm stehen.



Gesamtführender im Skiflug-Weltcup

Der zweite Flugbewerb in Vikersund musste aufgrund zu starken Windes abgesagt werden. Embacher blickt nach dem Ruhetag dem Finale zuversichtlich entgegen. „Ich fühle mich wieder fit, der Magen ist wieder okay. Ich freue mich auf die letzten Bewerbe und werde den Kampf gegen Domen Prevc aufnehmen und alles geben, dass ich auch am Ende der Saison noch vorne bin.“