Neues Netzwerk für Frauen startet

Mit „WeitSichtFrau“ entsteht in der LEADER-Region Kitzbüheler Alpen ein neues Netzwerk für Frauen. Gegründet wurde die Plattform von Andrea Weiskopf und Andrea Aldosser aus Hopfgarten. Das Angebot richtet sich an Frauen in unterschiedlichen Lebens- und Berufsphasen – von der Karriere über persönliche Umbrüche bis hin zum Wiedereinstieg nach der Familienzeit.



Ziel des Netzwerks ist es, Frauen miteinander zu verbinden, gegenseitige Unterstützung zu fördern und neue Perspektiven zu schaffen. Geplant sind niederschwellige Get-togethers, inspirierende Vorträge sowie praxisnahe Workshops. Inhaltlich stehen Themen wie finanzielle Unabhängigkeit, Beruf und Karriere, Leadership sowie psychische und physische Gesundheit im Mittelpunkt. „In unserer Region gibt es so viele beeindruckende Frauen mit großem Potenzial. Diese möchten wir zusammenbringen, denn in jeder von uns steckt oft viel mehr, als wir selbst erkennen. Gleichzeitig beschäftigen uns ähnliche Herausforderungen und Fragen“, erklärt Gründerin Andrea Aldosser, die als Unternehmerin aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig persönliche Weiterentwicklung ist.



Lebendige Plattform für Austausch

Das Projekt wird als LEADER-Initiative des Regionalmanagements Kitzbüheler Alpen mit Fördermitteln von Land, Bund und Europäischer Union unterstützt. Darüber hinaus sollen Kooperationen mit bestehenden Netzwerken sowie Partnern aus Wirtschaft und Standortentwicklung aufgebaut werden. Das Netzwerk versteht sich als lebendige Plattform für Austausch, Inspiration und persönliches Wachstum in den 26 Gemeinden der LEADER-Region. „Wir möchten Frauen Mut machen, ihren Weg selbstbewusst zu gehen und sich auch das zu nehmen, was ihnen zusteht“, so Gründerin Andrea Weiskopf.



Kick-off am 22. Mai

Die Kick-off-Veranstaltung findet am Freitag, 22. Mai, ab 14.30 Uhr in der Feinschmeckerei Moorstrandbad in Kirchbichl statt. Nach der Präsentation des Netzwerks spricht Manuela Kamper in ihrem Vortrag „She means Business – Wirkung beginnt in dir!“ über Mut, Selbstvertrauen und persönliche Entwicklung. Anmeldung: office@weitsichtfrau.at bzw. Nachricht an Tel. 0664/75552461.