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Kitzbüheler Anzeiger
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Foto: Sina Bodingbauer
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Bezirk

von Bianca Riegel
07. Mai 2026

In zehn Jahren mehr als 150 Projekte für die Region

Regionalentwicklung klingt oft nach Konzepten und Strategien, doch in Teilen des Bezirks Kitzbühel und in Leogang ist sie ganz konkret erlebbar.
Regio3 ist ein Verein und fungiert als LEADER Regionalmanagement für die Region Pillerseetal, Leukental sowie Leogang und bildet damit die zentrale Plattform für Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Koordination von EU-Fördergeldern ist dabei zwar wesentlich, aber bei weitem nicht das einzige Tätigkeitsfeld. D ...

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