Kitzbühel und St. Johann wieder in derselben Liga

Mit einem echten Fußballfest hat der SK St. Johann am Wochenende Vereinsgeschichte geschrieben. Fünf Runden vor Schluss ist der Mannschaft von Trainer Norbert Frey der dritte Platz in der Regionalliga Tirol nicht mehr zu nehmen – damit ist der Aufstieg in die Regionalliga West praktisch fix. Erstmals in der Vereinsgeschichte wird St. Johann damit in der kommenden Saison in der dritthöchsten österreichischen Spielklasse auflaufen. Voraussetzung dafür ist nur noc ...