Platz zehn für Andreas Mayer

Andreas Mayer hat beim Sprint-Weltcup der Skibergsteiger im italienischen Martell einmal mehr seine starke Form unter Beweis gestellt. Der 24-jährige Kirchdorfer belegte Rang zehn und bestätigte damit sein zuletzt gezeigtes Niveau auf internationaler Bühne.



Bereits im Viertelfinale präsentierte sich Mayer in ausgezeichneter Verfassung: Lange Zeit führte er seinen Heat an und sicherte sich souverän das Ticket für das Halbfinale. Dort bekam es der Tiroler mit einem hochkarätig besetzten Lauf zu tun. Trotz eines engagierten Rennens verpasste er den Finaleinzug, durfte sich am Ende jedoch über einen Platz unter den besten Zehn freuen.



„Ich bin rundum zufrieden. Das Ergebnis bestätigt das Resultat der EM und ich hoffe, dass ich in den letzten Rennen der Saison weiter auf diesem Niveau laufen kann.“