Pfandbonspenden für FF Waidring

Auch im Jahr 2026 können Kunden beim Spar-Supermarkt Waidring ihre Pfandgutschrift direkt am Leergutautomaten für einen guten Zweck spenden. Die Pfandbonspende kommt heuer der für den Markt in Waidring zuständigen Freiwilligen Feuerwehr und damit jenen Einsatzkräften zugute, die für Sicherheit und Hilfe im Notfall sorgen.



Seit der Einführung des Einwegpfands bietet Spar diese Spendemöglichkeit an und unterstützt damit unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. 2026 stehen die Feuerwehren im Mittelpunkt. „Sie leisten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen zentralen Beitrag für den Schutz der Bevölkerung – besonders in einem Bundesland wie Tirol, wo schnelle und professionelle Hilfe oft entscheidend ist“, so das Unternehmen in einer Aussendung.



So funktioniert die Pfandbonspende

„Die Spende erfolgt einfach direkt am Pfandautomaten. Jede gespendete Pfandgutschrift geht an unsere Feuerwehr in Waidring die für unseren Supermarkt Waidring im Notfall verantwortlich ist”, erläutert Spar-Marktleiterin Manuela Treffer. Kunden unterstützen damit unmittelbar ihre regionale Feuerwehr und stärken die Sicherheit in ihrer Gemeinde. Die Pfandbonspende ist ein einfaches Zeichen der Solidarität und stärkt zugleich jene Organisationen, die Tag und Nacht für die Sicherheit im Einsatz sind.