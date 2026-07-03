20 Jahre "FiRi": HAK-Schüler aus Kitzbühel mit dabei

Seit mittlerweile 20 Jahren bereitet der Ausbildungsschwerpunkt „FiRi – Finanz- und Risikomanagement“ junge Tiroler praxisnah auf Berufe in Banken und Versicherungen vor. Was 2006 – ein Jahr nach dem Start in Vorarlberg – an Tirols Handelsakademien begann, ist heute ein fester Bestandteil der kaufmännischen Ausbildung im Land.



Auch HAK Kitzbühel mit dabei

Bei den FiRi-Fachgesprächen stellten vor Kurzem 42 Schüler der HAK Landeck, Imst, Innsbruck, Schwaz und Kitzbühel ihr Können unter Beweis. Zuvor haben sie sich drei Schuljahre lang freiwillig zusätzliches Wissen über Finanzmärkte, Veranlagung und Risikomanagement angeeignet. „20 Jahre FiRi in Tirol – das ist eine Erfolgsgeschichte, die Schule und Wirtschaft gemeinsam schreiben. Wer das FiRi-Zertifikat in der Hand hält, ist die berühmte Extra-Meile gegangen: freiwillig, engagiert und mit Weitblick. Das ist ein fachlicher Nachweis und ein persönlicher Erfolgsbeweis zugleich“, betont Patrick Götz, Obmann der Sparte Bank & Versicherung in der WK Tirol.



Besonders erfreulich: Viele Absolvenen wollen rasch ins Berufsleben einsteigen, zwei von ihnen haben bereits eine fixe Jobzusage in der Finanzbranche. „Wir freuen uns über jeden jungen Menschen, der sein Wissen bei uns in der Branche einbringt“, sagt Michael Zentner, Landesdirektor der UNIQA, und ergänzt: „FiRi-Absolvent:innen bringen genau jene Mischung aus Fachkompetenz, Eigenverantwortung und wirtschaftlichem Denken mit, die wir in Banken und Versicherungen brauchen. Ihnen stehen attraktive Karrierewege offen.“



Spezialisierung an Handelsakademien

Finanz- und Risikomanagement (FiRi) ist eine Spezialisierung an Handelsakademien, das fundiertes Wissen aus dem Bank- und Versicherungswesen vermittelt. Derzeit wird FiRi in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und Burgenland unterrichtet. Die Ausbildung wurde in Vorarlberg in intensiver Kooperation der Schulen mit den Banken und Versicherungen erarbeitet Ein wichtiger Aspekt in der FiRi-Ausbildung ist der Praxisbezug.