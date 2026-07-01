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Kitzbüheler Anzeiger
Digitalverein Kitzbühel JHV 2026

Bei der ersten Generalversammlung konnte der Digitalverein Kitzbühel eine gute Bilanz ziehen. Gleichzeitig sind schon zahlreiche neue Projekte auf dem Weg. Dazu zählt u.a. „KI-Assistenten – besser entscheiden“, oder das Thema Digitalscheine als mögliche Ergänzung regionaler Gutscheine.

Foto: Reith
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Kitzbühel

01. Juli 2026

Digitalverein Kitzbühel zog Bilanz

Kürzlich trafen sich rund 30 aktive Mitglieder inklusive Vorstand zur ersten Jahreshauptversammlung im Achenquartier der Sparkasse Kitzbühel. Was im Mai 2025 mit acht Gründungsmitgliedern und dem Vorstand rund um Obmann Thorsten Peisl begonnen hat, hat sich innerhalb eines Jahres zu einem beachtlichen regionalen Netzwerk entwickelt. Bei der Jahreshauptversammlung des Digitalvereins Kitzbühel wurde deutlich, dass digitale Themen in der Region angekommen ...

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