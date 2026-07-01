Digitalverein Kitzbühel zog Bilanz

Kürzlich trafen sich rund 30 aktive Mitglieder inklusive Vorstand zur ersten Jahreshauptversammlung im Achenquartier der Sparkasse Kitzbühel. Was im Mai 2025 mit acht Gründungsmitgliedern und dem Vorstand rund um Obmann Thorsten Peisl begonnen hat, hat sich innerhalb eines Jahres zu einem beachtlichen regionalen Netzwerk entwickelt. Bei der Jahreshauptversammlung des Digitalvereins Kitzbühel wurde deutlich, dass digitale Themen in der Region angekommen ...