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Kitzbüheler Anzeiger
Symbolbild Cybercrime
Foto: Adobe Stock
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
01. Juli 2026

Cyberbetrug: Banken klären über aktuelle Maschen auf

Täglich stehen Bankkunden im Visier von Cyberbetrügern. Da die Geldinstitute ihre Wälle dank moderner Sicherheitstechnologien immer höher ziehen, ist es für die Betrüger einfacher, auf den Faktor Mensch abzuzielen.

„Für Banken ist Sicherheit im Allgemeinen ein wichtiges Thema“, unterstreicht Gerhard Schaber von der Sparkasse Kitzbühel. Auch Markus Trixl von der Raiffeisenbank Kitzbühel – St. Johann hält fest: „Sicherheit wird groß geschrieben.“ D ...

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