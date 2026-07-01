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Kitzbüheler Anzeiger
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
01. Juli 2026

Künstliche Intelligenz wird Fachleute nicht ersetzen

Eine Kampagne der Tiroler Installateure und Gebäudetechniker macht derzeit auf ein Phänomen aufmerksam, das allgemein schon seit dem Aufkommen des Internet auf dem Vormarsch ist und nun mit dem Siegeszug der KI eine ganz neue Dimension erhält: Viele Konsumenten suchen heute zuerst digitale Abkürzungen, wenn es um technische Probleme oder andere Fragen des täglichen Lebens geht.

„Doch was am Bildschirm einfach aussieht, kann in der Praxis teuer, unsiche ...

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