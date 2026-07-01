Nico Daxer aus Kirchberg ist Lehrling des Monats

Mit fachlicher Exzellenz, großem Engagement und bemerkenswertem Einsatz auch außerhalb des Berufs hat sich Nico Daxer die Auszeichnung „Lehrling des Monats Juni 2026“ gesichert. Der 18-jährige Kirchberger absolviert derzeit eine Lehre zum Spengler und Glasbautechniker im dritten Lehrjahr bei der Alexander Margreiter GmbH in Kirchberg. Im Rahmen einer feierlichen Übergabe im Ausbildungsbetrieb wurde ihm die Auszeichnung von Landesrätin Astrid Mair persönlich überreicht.



„Junge Menschen wie Nico Daxer machen deutlich, welches enorme Potenzial in der Lehrausbildung steckt. Mit großem Engagement verfolgt er seinen Weg und übernimmt darüber hinaus auch Verantwortung für die Gesellschaft. Diese Kombination macht ihn zu einem wertvollen Vorbild“, so Mair.



Engagiert in Beruf und Gemeinschaft

Nico Daxer hat die dritte Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik Innsbruck mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Von den Tiroler Fachberufsschulen erhielt er unter anderem das Diplom für ausgezeichnete Leistungen. Auch im Betrieb wird er sehr geschätzt. Sein Lehrlingsausbildner und Geschäftsführer der Firma, Alexander Margreiter, betont: „Nico zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Engagement aus. Er bringt sich aktiv in den Betriebsalltag ein und erledigt seine Aufgaben stets gewissenhaft, sorgfältig und mit hoher Präzision. Als Unternehmen sind wir sehr stolz darauf, mit ihm einen ‚Lehrling des Monats‘ in unserem Team zu haben.“



Neben seiner fachlichen Ausbildung engagiert sich Nico vor allem im musikalischen und sportlichen Bereich ehrenamtlich. Bei den „Schintl Blech Musikanten“ spielt er die Tuba und ist dazu noch Zeugwart bei der Bundesmusikkapelle Aschau. Neben seiner Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Aschau ist er außerdem noch im Fußballclub in Aschau, der Bowlingrunde Aschau und dem Rodelverein Kirchberg aktiv. Abseits seiner zahlreichen Hobbys wie dem Zeichnen, Musizieren und Kartenspielen bildet er sich auch gerne weiter: Er besuchte unter anderem die Landesmusikschule Kitzbühel und Umgebung und nahm am Stabführerkurs des Blasmusikverbandes, am Training zur Verarbeitung von Flüssigkunststoffen sowie am Vortrag über PREFA-Produkte-Verlegetechnik teil. Bei den Tyrol Skills 2026 erreichte er das Silberne Leistungsabzeichen.



Die Auszeichnung „Lehrling des Monats“ würdigt herausragende Leistungen in der beruflichen Ausbildung sowie besonderes Engagement für die Gesellschaft. Die Auswahl erfolgt durch eine Jury. Aus dem Kreis der zwölf Monatssieger wird im Folgejahr der „Lehrling des Jahres“ im Rahmen einer Veranstaltung gekürt.