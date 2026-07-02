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Kitzbüheler Anzeiger
Vision T Staatssekretärin Elisabeth Zehetner

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Foto: BMWET/Brauneis
ABO PUR

Bezirk

von Elisabeth Galehr
02. Juli 2026

Vision T: Wohin der Tourismus in Österreich gehen soll

Vor Kurzem präsentierte Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner die „Vision T“ der Öffentlichkeit. Damit liegt ein umfassendes Zukunftsbild für die Tourismusnation bis 2035 vor. Österreich soll demnach zu einer der nachhaltigsten, erfolgreichsten und wertvollsten Tourismusdestinationen der Welt werden.

Gemeint ist dabei kein reines Mengenwachstum, sondern ein stabiler, nachhaltiger Wachstumspfad, der auf Qualität statt auf Quantität ...

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