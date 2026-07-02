Vision T: Wohin der Tourismus in Österreich gehen soll

Vor Kurzem präsentierte Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner die „Vision T“ der Öffentlichkeit. Damit liegt ein umfassendes Zukunftsbild für die Tourismusnation bis 2035 vor. Österreich soll demnach zu einer der nachhaltigsten, erfolgreichsten und wertvollsten Tourismusdestinationen der Welt werden.



Gemeint ist dabei kein reines Mengenwachstum, sondern ein stabiler, nachhaltiger Wachstumspfad, der auf Qualität statt auf Quantität ...