KEM Hohe Salve: Gemeinsam in die Energiezukunft

In den sieben Gemeinden der Klima- und Energiemodellregion Hohe Salve ist die Energiewende längst Realität. Was und wieviel bereits erfolgreich umgesetzt wird, zeigte die Veranstaltung „Energie.Zukunft.Kirchbichl“ am 22. Juni.



Rund 20 Vertreter aus der Wirtschaft und den KEM-Gemeinden Hopfgarten, Itter, Kirchbichl, Mariastein, Angath, Angerberg, und Wörgl, darunter zahlreiche Bürgermeister, informierten sich vor Ort über innovative Energieprojekte. Wie viel im Lebensraum Hohe Salve bereits in Sachen Energiewende in Bewegung ist, wird im Oktober für alle greifbar: Die Bevölkerung wird dazu eingeladen, erfolgreiche Energieprojekte hautnah zu entdecken, gibt die KEM Hohe Salve einen Ausblick.