Computertomographie (CT) mit Photoncounting
Wirtschaft
Neue Technologie erkennt Herzkrankheiten früher
Neuer Spezialist und modernste Vorsorgebildgebungs-Technologie in der Praxisgemeinschaft Dr. Gredler/Dr. Schwentner in Reith bei Kitzbühel.
Die Praxisgemeinschaft Dr. Gredler / Dr. Schwentner baut ihre radiologische Kompetenz konsequent weiter aus und setzt im Jahr 2026 gleich zwei zukunftsweisende Vorsorge-Impulse: Neben dem Eintritt von Dr. Karl Kröll investiert die Praxis gezielt in modernste Vorsorge-Bildgebung und ist mit dem „Coronary Cockpit“ – einer Technologie, die das Herz unmittelbar als präzises 3D-Modell darstellt – als erste Einrichtung in Österreich ausgestattet.
Radiologie-Kompetenz verstärkt
Dr. Kröll, Facharzt für Radiologie, arbeitet bereits seit 2010 eng mit der Praxisgemeinschaft zusammen. Mit seinem offiziellen Eintritt wird diese langjährige, erfolgreiche Kooperation nun auch strukturell gefestigt. Er absolvierte seine Ausbildung an der Universität Innsbruck und ist als leitender Oberarzt an der Radiologie des A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der muskuloskelettalen Radiologie, Mammographie, Cardio-CT, interventionellen Schmerztherapie sowie in der Ultraschalldiagnostik.
Dr. Karl Kröll: Experte im neuen Zentrum für Vorsorge-Bildgebung der Praxisgemeinschaft
Quantensprung in der Bildgebung
Parallel dazu investiert die Praxisgemeinschaft gezielt in die nächste Generation der Bildgebung: Mit dem NAEOTOM Alpha Photon-counting CT Scanner setzt die Einrichtung auf eine Technologie, die als echter Quantensprung in der radiologischen Vorsorge gilt.
Die photonenzählende CT-Technologie ermöglicht eine deutlich präzisere Bildqualität bei gleichzeitig reduzierter Strahlenbelastung und eröffnet in der Region neue Möglichkeiten zur frühzeitigen Erkennung von Herz- und Lungenerkrankungen.
Dabei ist allein der Zeitgewinn ein Gamechanger für Patient:innen in der Region, da sie sich wiederholte Fahrten nach Innsbruck oder Salzburg ersparen. Mit der innovativen Bildgebungs-Technologie erweitert die Praxis das bestehende MRT-basierte Vorsorgeprogramm für Prostata- und Brusterkrankungen gezielt um die Früh- und Differenzialdiagnostik für Herz und Lunge.
NAEOTOM Alpha Photon-counting CT Scanner
Fokus auf moderne Vorsorge
Die Kombination aus langjähriger Expertise, personeller Verstärkung und technologischer Innovation unterstreicht den Anspruch der Praxisgemeinschaft, den Patient:innen in der Region Diagnostik auf höchstem medizinischem Niveau zu bieten – präzise, vorausschauend und individuell betreut. Ziel ist es dabei stets, eine Umgebung zu schaffen, in der sich Menschen medizinisch exzellent versorgt, persönlich begleitet und in jeder Phase gut aufgehoben fühlen.