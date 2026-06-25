Neue Technologie erkennt Herzkrankheiten früher

Neuer Spezialist und modernste Vorsorgebildgebungs-Technologie in der Praxisgemeinschaft Dr. Gredler/Dr. Schwentner in Reith bei Kitzbühel.



Die Praxisgemeinschaft Dr. Gredler / Dr. Schwentner baut ihre radiologische Kompetenz konsequent weiter aus und setzt im Jahr 2026 gleich zwei zukunftsweisende Vorsorge-Impulse: Neben dem Eintritt von Dr. Karl Kröll investiert die Praxis gezielt in modernste Vorsorge-Bildgebung und ist mit dem „Coronary Cockpit“ – einer Technologie, die das Herz unmittelbar als präzises 3D-Modell darstellt – als erste Einrichtung in Österreich ausgestattet.



Radiologie-Kompetenz verstärkt



Dr. Kröll, Facharzt für Radiologie, arbeitet bereits seit 2010 eng mit der Praxisgemeinschaft zusammen. Mit seinem offiziellen Eintritt wird diese langjährige, erfolgreiche Kooperation nun auch strukturell gefestigt. Er absolvierte seine Ausbildung an der Universität Innsbruck und ist als leitender Oberarzt an der Radiologie des A.ö. Bezirkskrankenhaus Kufstein tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der muskuloskelettalen Radiologie, Mammographie, Cardio-CT, interventionellen Schmerztherapie sowie in der Ultraschalldiagnostik.

