Nothegger Transport Logistik GmbH insolvent

Am Montag wurde bekannt, dass über das Vermögen der Nothegger Transport Logistik GmbH mit Sitz in St. Ulrich am 9. März am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist – diese Meldung ging wie eine Schockwelle durch den Bezirk Kitzbühel und darüber hinaus.



Hunderte Mitarbeiter sind in Sorge

Rund 300 Mitarbeiter sind betroffen. Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, werde geprüft, so der KSV 1870. Der Insolvenzantrag wurde von der Österreichischen Gesundheitskasse eingebracht. Die Insolvenzschuldnerin selbst geht laut KSV von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 7,4 Millionen Euro aus. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) beziffert die Passiva in seiner Einschätzung mit rund 15 Millionen Euro: „Die Hauptverbindlichkeiten bestehen gegenüber Banken (rd. 9,25 Mio.), der ÖGK (rd. 3,18 Mio.) und gegenüber der Finanz (rd. 1,8 Mio. Euro), sohin rund 14,25 Millionen Euro bei den Hauptgläubigern, hinzu kommen Lieferantenverbindlichkeiten.“



Nach Angaben des KSV wurden zuvor Gespräche mit einem möglichen Investor geführt. Zudem sei ein kurzfristiger Verkauf einer Liegenschaft geplant gewesen. „Die Bemühungen der Schuldnerin, die Zahlungsunfähigkeit noch abzuwenden, sind schlussendlich gescheitert“, resümiert der AKV. Zur Ursache der Insolvenz berichtet der KSV, dass das Unternehmen während der Corona-Pandemie die Möglichkeit der Stundung von öffentlich-rechtlichen Abgaben großzügig genutzt habe. Die nun fälligen Rückzahlungen belasteten die Liquiditätssituation des Unternehmens stark. Gläubigerforderungen können bis 27. April angemeldet werden.