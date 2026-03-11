Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Nothegger Transport Logistik GmbH insolvent
Kitzbüheler Anzeiger
Nothegger Transport Logistik GmbH
Foto: Nothegger/Archiv Anzeiger

St. Ulrich

von Kitzbüheler Anzeiger
11. März 2026

Nothegger Transport Logistik GmbH insolvent

Am Montag wurde bekannt, dass über das Vermögen der Nothegger Transport Logistik GmbH mit Sitz in St. Ulrich am 9. März am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist – diese Meldung ging wie eine Schockwelle durch den Bezirk Kitzbühel und darüber hinaus.

Hunderte Mitarbeiter sind in Sorge
Rund 300 Mitarbeiter sind betroffen. Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, werde geprüft, so der KSV 1870. Der Insolvenzantrag wurde von der Österreichischen Gesundheitskasse eingebracht. Die Insolvenzschuldnerin selbst geht laut KSV von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 7,4 Millionen Euro aus. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) beziffert die Passiva in seiner Einschätzung mit rund 15 Millionen Euro: „Die Hauptverbindlichkeiten bestehen gegenüber Banken (rd. 9,25 Mio.), der ÖGK (rd. 3,18 Mio.) und gegenüber der Finanz (rd. 1,8 Mio. Euro), sohin rund 14,25 Millionen Euro bei den Hauptgläubigern, hinzu kommen Lieferantenverbindlichkeiten.“

Nach Angaben des KSV wurden zuvor Gespräche mit einem möglichen Investor geführt. Zudem sei ein kurzfristiger Verkauf einer Liegenschaft geplant gewesen. „Die Bemühungen der Schuldnerin, die Zahlungsunfähigkeit noch abzuwenden, sind schlussendlich gescheitert“, resümiert der AKV. Zur Ursache der Insolvenz berichtet der KSV, dass das Unternehmen während der Corona-Pandemie die Möglichkeit der Stundung von öffentlich-rechtlichen Abgaben großzügig genutzt habe. Die nun fälligen Rückzahlungen belasteten die Liquiditätssituation des Unternehmens stark. Gläubigerforderungen können bis 27. April angemeldet werden.

Weitere Artikel:

Erste Retro Week in der Region Hohe Salve

Hopfgarten

11.03.2026

Erste Retro Week in der Region Hohe Salve

Erste Retro Week in der Reghin Hohe Salve mit Rekordbeteiligung beim Seilrennen.

Christian_Pletzer_AK_Leiter_Kitzbühel
ABO PUR

Bezirk

11.03.2026

"2025 war kein einfaches Jahr für die Arbeitnehmer"

Die AK Kitzbühel zog Jahresbilanz 2025. Knapp 11.000 Beratungen wurden geleistet und über 3,35 Millionen Euro für die Mitglieder erkämpft.

Handyexperiment
ABO PUR

Bezirk

11.03.2026

Tourismusschüler proben Handy-Verzicht

Drei Wochen offline sind aktuell 72.000 Schüler in ganz Österreich, darunter auch 14 Tourismusschüler in St. Johann. Sie stellen sich einem Handy- Experiment und verzichten auf ihr Smartphone in der Schule und in der Freizeit. 21 Tage ohne Handy - wie fühlt sich das an? Geht das überhaupt?

Nothegger Transport Logistik GmbH

St. Ulrich

11.03.2026

Nothegger Transport Logistik GmbH insolvent

300 Jobs betroffen, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann, werde derzeit geprüft.

Hannes Fleckl Alexander Jurescha
ABO PUR

Fieberbrunn

11.03.2026

Debatte um Dorfplatz Fieberbrunn

In Fieberbrunn kritisieren die Grünen den geplanten Neubau des Musikpavillons am Dorfplatz. In einem offenen Brief schlagen sie ein multifunktionales Konzept mit mehreren Nutzungsbereichen vor.

Going Ortszentrum Schnablwirt
ABO PUR

Going

11.03.2026

Neuer Schwung für Ortszentrum Going

Das geplante Hotelprojekt bei der Astbergbahn in Going wird nicht umgesetzt. Stattdessen gibt es neue Pläne für zusätzliche Hotelbetten sowie für eine Wiederbelebung des ehemaligen Gasthofs Schnablwirt.

Kalksteinresidenz St. Johann

St. Johann

11.03.2026

Tiroler Bauträger insolvent

MAMM BETA GmbH realisierte u.a. das Projekt "Kalksteinresidenz" in St. Johann.

Brücke Fieberbrunn
ABO PUR

Fieberbrunn

10.03.2026

Antrag für neue Brücke in Fieberbrunn eingebracht

In Fieberbrunn schreitet die Planung für ein Hochwasserschutzprojekt voran. Retentionsbecken und eine Erhöhung der Achenmauer sollen künftig für mehr Sicherheit sorgen. Ein Baubeginn der ersten Bauphase könnte frühestens 2028 erfolgen.

E-Paper
Aktuelles
Suche