Nightrace mit strahlenden Siegern

Zum bereits 19. Mal veranstaltete der Oberndorfer Skiclub in den Semesterferien seine Schülermeisterschaft als stimmungsvolles Nightrace auf der Tauwiese.



Zur Schülermeisterin kürte sich – wie schon 2024 – erneut Leonie Bachler. Bei den Burschen gab es hingegen einen neuen Namen an der Spitze: David Lindner sicherte sich den Titel des Schülermeisters 2026. Titelverteidiger Raphael Kullnig verpasste den Hattrick denkbar knapp – lediglich zwei Hundertstelsekunden trennten ihn vom erneuten Triumph.



Insgesamt kamen 88 Teilnehmer in die Wertung. Besonders groß war die Begeisterung bei den Jüngsten: 28 Bambinis waren am Start. Sie fuhren ohne Zeitnehmung, wurden aber alle mit einem kleinen Pokal belohnt und durften sich wie Sieger fühlen.