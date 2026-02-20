Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Schülermeister Oberndorf_08_2026_Nothdurfter.webp
Der Skiclub Oberndorf veranstaltete in den Semesterferien sein 19. Nightrace auf der Tauwiese.
Foto: Nothdurfter

Oberndorf

von Kitzbüheler Anzeiger
20. Februar 2026

Nightrace mit strahlenden Siegern

Zum bereits 19. Mal veranstaltete der Oberndorfer Skiclub in den Semesterferien seine Schülermeisterschaft als stimmungsvolles Nightrace auf der Tauwiese.

Zur Schülermeisterin kürte sich – wie schon 2024 – erneut Leonie Bachler. Bei den Burschen gab es hingegen einen neuen Namen an der Spitze: David Lindner sicherte sich den Titel des Schülermeisters 2026. Titelverteidiger Raphael Kullnig verpasste den Hattrick denkbar knapp – lediglich zwei Hundertstelsekunden trennten ihn vom erneuten Triumph.

Insgesamt kamen 88 Teilnehmer in die Wertung. Besonders groß war die Begeisterung bei den Jüngsten: 28 Bambinis waren am Start. Sie fuhren ohne Zeitnehmung, wurden aber alle mit einem kleinen Pokal belohnt und durften sich wie Sieger fühlen.

