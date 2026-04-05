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Kitzbüheler Anzeiger
Blumenwiese

Ringelblumen, Mohn, Glockenblumen: Bunte Wiesenblumen erfreuen das Auge des Betrachters und locken die Bienen an.

Foto: Bill Ernest
ABO PUR

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von Alexandra Fusser
05. April 2026

Damit's im Garten wieder fröhlich summt und brummt

Wer kann sich noch an die Sommer vor 30 oder 40 Jahren erinnern? Damals waren der Kühlergrill eines Autos oder dessen Windschutzscheibe stets voll mit Insekten – heute ist davon nichts mehr zu sehen. Der Grund: Es hat in den vergangenen Jahrzehnten ein dramatisches Insektensterben gegeben.

Bienenvölker sterben, ganze Insektenarten verschwinden und im Gegenzug vermehren sich andere, nicht heimische Insekten, weil die natürlichen Gegenspieler fehlen – d ...

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