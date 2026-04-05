Ringelblumen, Mohn, Glockenblumen: Bunte Wiesenblumen erfreuen das Auge des Betrachters und locken die Bienen an.
Damit's im Garten wieder fröhlich summt und brummt
Wer kann sich noch an die Sommer vor 30 oder 40 Jahren erinnern? Damals waren der Kühlergrill eines Autos oder dessen Windschutzscheibe stets voll mit Insekten – heute ist davon nichts mehr zu sehen. Der Grund: Es hat in den vergangenen Jahrzehnten ein dramatisches Insektensterben gegeben.
Bienenvölker sterben, ganze Insektenarten verschwinden und im Gegenzug vermehren sich andere, nicht heimische Insekten, weil die natürlichen Gegenspieler fehlen – d ...