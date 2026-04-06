Auch in der Praxis mussten die Jugendlichen ihr Können zeigen.
Feuerwehrjugend zeigten viel Wissen und großen Einsatz
Großes Engagement und fundiertes Wissen bewiesen Jugendliche aus den Bezirken Kitzbühel und Lienz beim Wissenstest in Going – alle Teilnehmer bestanden die anspruchsvollen Stationen erfolgreich.
An mehreren Stationen galt es, umfassendes Wissen und praktisches Können in Bereichen wie Fragenkunde, Funkwesen, wasserführende Armaturen sowie Erste Hilfe unter Beweis zu stellen. Die Prüfungen wurden in den Stufen Bronze, Silber und Gold abgelegt.
Unter den kritischen Blicken der Bewerter zeigten die Jugendlichen durchwegs starke Leistungen und meisterten sämtliche Aufgaben erfolgreich. Damit wurde einmal mehr deutlich, wie intensiv die Ausbildung in den Feuerwehren erfolgt und mit welchem Einsatz die Jugendlichen bei der Sache sind.
Im Zuge der Schlussveranstaltung waren zahlreiche Ehrengäste anwesend, darunter die Landtagsabgeordneten Claudia Hagsteiner und Katrin Brugger, Bürgermeister Alexander Hochfilzer sowie Bezirkshauptmann Michael Berger.
Zudem wurden Manuel Friedl (FF Hochfilzen) und Madita Unterlercher (FF Hopfgarten im Defereggen) zu neuen Jugendbetreuern ernannt.
Auch die Ergebnisse sprechen für sich: Im Bezirk Kitzbühel wurden 46 Abzeichen in Bronze, 41 in Silber und 56 in Gold verliehen. Im Bezirk Lienz erreichten 17 Jugendliche Bronze, sieben Silber und 20 Gold.
Zum Abschluss galt der Dank dem Bewerterteam rund um Bewerbsleiter Martin Schreder, den Jugendbetreuern sowie der FF Going für die reibungslose Durchführung.