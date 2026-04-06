Feuerwehrjugend zeigten viel Wissen und großen Einsatz

Zudem wurden Manuel Friedl (FF Hochfilzen) und Madita Unterlercher (FF Hopfgarten im Defereggen) zu neuen Jugendbetreuern ernannt.



Auch die Ergebnisse sprechen für sich: Im Bezirk Kitzbühel wurden 46 Abzeichen in Bronze, 41 in Silber und 56 in Gold verliehen. Im Bezirk Lienz erreichten 17 Jugendliche Bronze, sieben Silber und 20 Gold.



Zum Abschluss galt der Dank dem Bewerterteam rund um Bewerbsleiter Martin Schreder, den Jugendbetreuern sowie der FF Going für die reibungslose Durchführung.