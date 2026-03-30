Lesen verbindet Generationen

Mit einer besonderen Aktion beteiligte sich die MS1 St. Johann am Österreichischer Vorlesetag: Rund 120 Schüler traten an mehreren öffentlichen Orten auf und machten das Lesen für ein breites Publikum erlebbar. Auf Initiative des Bundesministeriums steht der Aktionstag ganz im Zeichen der Leseförderung – österreichweit beteiligen sich jedes Jahr tausende Kinder und Jugendliche.



Die MS1 St. Johann setzte dabei ein starkes Zeichen und verlagerte das Vorlesen bewusst hinaus in den Alltag der Menschen. Den Auftakt bildete eine Lesung im Café Platzl, gefolgt von Besuchen im Pflegewohnheim sowie im Seniorenheim in St. Johann. Dort sorgten die Jugendlichen mit selbst verfassten Texten, Gedichten, Balladen und kurzen Sketches für abwechslungsreiche und berührende Momente. Den Abschluss fand der Vorlesetag im Café Rainer.



Die Darbietungen der Kinder beeindruckten das Publikum und wurden mit großer Begeisterung aufgenommen. Die gelungene Umsetzung zeigt, wie lebendig Literatur vermittelt werden kann – eine Wiederholung im kommenden Jahr scheint damit bereits gesichert.