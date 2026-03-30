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Kitzbüheler Anzeiger
Schüler der MS1 St. Johann am Vorlesetag

Schüler der MS1 St. Johann sorgten mit Sketches im Seniorenheim St. Johann für Unterhaltung.

Foto: Peter Wallner

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
30. März 2026

Lesen verbindet Generationen

Mit einer besonderen Aktion beteiligte sich die MS1 St. Johann am Österreichischer Vorlesetag: Rund 120 Schüler traten an mehreren öffentlichen Orten auf und machten das Lesen für ein breites Publikum erlebbar. Auf Initiative des Bundesministeriums steht der Aktionstag ganz im Zeichen der Leseförderung – österreichweit beteiligen sich jedes Jahr tausende Kinder und Jugendliche.

Die MS1 St. Johann setzte dabei ein starkes Zeichen und verlagerte das Vorlesen bewusst hinaus in den Alltag der Menschen. Den Auftakt bildete eine Lesung im Café Platzl, gefolgt von Besuchen im Pflegewohnheim sowie im Seniorenheim in St. Johann. Dort sorgten die Jugendlichen mit selbst verfassten Texten, Gedichten, Balladen und kurzen Sketches für abwechslungsreiche und berührende Momente. Den Abschluss fand der Vorlesetag im Café Rainer.

Die Darbietungen der Kinder beeindruckten das Publikum und wurden mit großer Begeisterung aufgenommen. Die gelungene Umsetzung zeigt, wie lebendig Literatur vermittelt werden kann – eine Wiederholung im kommenden Jahr scheint damit bereits gesichert.

Mittelschule Kirchberg

Schüler der MS Kirchberg besuchten am Vorlesetag die Bewohner des Senecura Sozialzentrums.

Foto: Mittelschule Kirchberg

Kirchberger Schüler lasen im Kindergarten

Auch an der MS Kirchberg stand der Vorlesetag ganz im Zeichen von Gemeinschaft und Miteinander. Die Schüler der zweiten Klassen übernahmen die Rolle der Vorlesenden für die ersten Klassen sowie für Kindergartenkinder und gestalteten mit viel Engagement besondere Lesemomente.

Darüber hinaus präsentierten die ersten Klassen ein Vorlesetheater für Volksschulkinder und für die Bewohnerinnen und Bewohner des Senecura Sozialzentrums. Damit wurde der Vorlesetag zu einem generationenübergreifenden Erlebnis, das weit über den Schulalltag hinausreichte und Brücken zwischen Jung und Alt schlug.

Die Aktion zeigte eindrucksvoll, wie Lesen Menschen zusammenbringen kann – sei es im öffentlichen Raum oder innerhalb verschiedener Generationen.

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