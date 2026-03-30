Westendorfer Wehr bestens aufgestellt

Bei der 130. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Westendorf im Alpenrosensaal wurde einmal mehr deutlich, welch zentrale Rolle die Wehr im Ortsgeschehen einnimmt. Kommandant Martin Antretter konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Rene Schwaiger, Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler, Brixens FF-Kommandant Markus Ralser, den Hopfgartner FF-Kdt.-Stellv. Michael Eberl sowie von der Polizei Kdt. Alois Engl, ...