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  3. Westendorfer Wehr bestens aufgestellt
Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehr Westendorf

50 Jahre bei der Feuerwehr: Bürgermeister Rene Schwaiger und Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler, ehrten LM Johann Schwaiger, HLM Rudi Krimbacher, HLM Josef Luxner und HLM Christian Steindl.

Foto: Feuerwehr Westendorf
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Westendorf

von Kitzbüheler Anzeiger
30. März 2026

Westendorfer Wehr bestens aufgestellt

Bei der 130. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Westendorf im Alpenrosensaal wurde einmal mehr deutlich, welch zentrale Rolle die Wehr im Ortsgeschehen einnimmt. Kommandant Martin Antretter konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Rene Schwaiger, Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler, Brixens FF-Kommandant Markus Ralser, den Hopfgartner FF-Kdt.-Stellv. Michael Eberl sowie von der Polizei Kdt. Alois Engl, ...

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