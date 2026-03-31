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Kitzbüheler Anzeiger
Sozialsprengel Pillerseetal

Verleihung der Zertifikate: Philipp Moll, Daniela Brandstätter, Monika Fricke-Inwinkl, Judith Raffler (Sprengel Pillersee), Anja Gunschl, Dagmar Stöckl-Berger (Sprengel St. Johann) und Gabriele Ziller (von links).

Foto: Roswitha Wörgötter
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Bezirk

von Roswitha Wörgötter
31. März 2026

Hospizkultur gemeinsam gestärkt

In Zusammenarbeit mit der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft haben rund 80 Prozent der Mitarbeitenden der Sozialsprengel Pillersee und St. Johann–Oberndorf–Kirchdorf am Pilotprojekt zur Entwicklung einer Hospizkultur und Palliativpflege teilgenommen. Nach zweieinhalb intensiven Jahren wurde Mitte März im Festsaal in Fieberbrunn der Abschluss gefeiert.

„Aber HPC mobil geht weiter, der fortlaufende Prozess mit Workshops und Vernetzungstreffen wird ...

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