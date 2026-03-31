Hospizkultur gemeinsam gestärkt

In Zusammenarbeit mit der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft haben rund 80 Prozent der Mitarbeitenden der Sozialsprengel Pillersee und St. Johann–Oberndorf–Kirchdorf am Pilotprojekt zur Entwicklung einer Hospizkultur und Palliativpflege teilgenommen. Nach zweieinhalb intensiven Jahren wurde Mitte März im Festsaal in Fieberbrunn der Abschluss gefeiert.



„Aber HPC mobil geht weiter, der fortlaufende Prozess mit Workshops und Vernetzungstreffen wird ...