Schutzübung auf einem Firmengelände

Auf dem Firmengelände der Firma Steinbacher in Erpfendorf fand vor Kurzem eine Gefahrgutübung der Schutzstufe 3 statt. Im Mittelpunkt der Übung standen insbesondere die Kommunikation mittels Funkkontakt, das sichere Durchführen von Umpumparbeiten, die strukturierte Erkundung sowie Maßnahmen zur Kühlung.



An der Übung beteiligten sich die Feuerwehren aus Kitzbühel, St. Johann, Kirchdorf und Erpfendorf, die gemeinsam verschiedene Einsatzszenarien realitätsnah abarbeiteten.