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Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehruebung in Erpfendorf

Mitglieder der Feuerwehren Kitzbühel, St. Johann, Kirchdorf und Erpfendorf übten den Ernstfall.

Foto: Feuerwehren im Bezirk

Erpfendorf

von Kitzbüheler Anzeiger
04. April 2026

Schutzübung auf einem Firmengelände

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An der Übung beteiligten sich die Feuerwehren aus Kitzbühel, St. Johann, Kirchdorf und Erpfendorf, die gemeinsam verschiedene Einsatzszenarien realitätsnah abarbeiteten.

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