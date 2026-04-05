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Kitzbüheler Anzeiger
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Auch in Hopfgarten finden Veranstaltungen rund um das Thema „Leerstand. beleben“ statt.

Foto: David Schreyer

Hopfgarten

von Kitzbüheler Anzeiger
05. April 2026

Allerhand gegen den Leerstand

Im April 2026 rückt das Thema Leerstand tirolweit in den Fokus: Mit den Aktionstagen „Leerstand.beleben“ werden an mehreren Standorten bestehende Leerstände geöffnet und als Orte der Information und Inspiration genutzt. Auch in Hopfgarten steht dabei die Wiederbelebung von Gebäuden im Ortskern im Mittelpunkt.

Leerstehende Häuser, Wohnungen und Wirtschaftsgebäude stechen im Ortsbild häufig hervor – oft bleiben sie über Jahre ungenutzt, weil Eigentümern eine klare Entscheidungsgrundlage fehlt. Genau hier setzt die Initiative an: Sie zeigt auf, welches Potenzial in bestehenden Gebäuden steckt und welche Chancen eine Revitalisierung bietet. Neben der Einsparung von Ressourcen und Baukosten leistet die Nutzung bestehender Bausubstanz auch einen wichtigen Beitrag gegen
Bodenversiegelung und Zersiedelung. Gleichzeitig bleiben prägende Gebäude und ihre Geschichte im Ortskern erhalten.

In der Region Kitzbüheler Alpen wird Hopfgarten zum Treffpunkt der Aktionstage. Den Auftakt bildet am Mittwoch, 8. April, um 16 Uhr ein Kick-off (Schmalzgasse 2), gefolgt von einer durchgehenden Schaufensterausstellung bis 30. April. An den Freitagen, 10., 17. und 24. April, jeweils von 14 bis 18 Uhr, laden unterschiedliche Programmpunkte zum Informieren und Mitmachen ein. Am 10. April stehen ein „Dorfspaziergang“ zum Thema Baukultur sowie die Ausstellungseröffnung auf dem Programm. Eine Woche später geben Vorträge und Beispiele Einblick in gelungene Umbauten, bevor am 24. April ein Beratungsnachmittag konkrete Fragen rund um die Revitalisierung beantwortet.
Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist die persönliche Beratung: Eigentümer können sich von Architekten direkt vor Ort begleiten lassen. Diese beurteilen den baulichen Zustand von Leerständen und zeigen mögliche nächste Schritte für eine Nutzung als Wohn- oder Arbeitsraum auf. Das Angebot ist kostenlos und niederschwellig organisiert und wird von Regionalmanagements sowie dem Land Tirol getragen.

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