Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Barcamp machte in Kitzbühel Station
Kitzbüheler Anzeiger
Barcamp Kitzbühel
Kathrin Fuchs (r.) und Dagmar Gloning beim Barcamp in Kitzbühel.
Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
27. März 2026

Barcamp machte in Kitzbühel Station

Unkompliziert zusammen kommen, gemeinsam Ideen finden und Themen weiterentwickeln: Das ist die Idee hinter den Barcamps, die kürzlich im Rahmen der Tiroler Innovationswoche in der Wirtschaftskammer Kitzbühel Station machten. Kathrin Fuchs und Dagmar Gloning sind Mitbegründerinnen des Vereins Barcamp Tirol, der für diese Veranstaltungen verantwortlich zeichnet. Auf dem Programm steht, was die Teilnehmer selbst an Impulsen mitbringen. Die Barcamps finden ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche