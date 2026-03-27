Barcamp machte in Kitzbühel Station

Unkompliziert zusammen kommen, gemeinsam Ideen finden und Themen weiterentwickeln: Das ist die Idee hinter den Barcamps, die kürzlich im Rahmen der Tiroler Innovationswoche in der Wirtschaftskammer Kitzbühel Station machten. Kathrin Fuchs und Dagmar Gloning sind Mitbegründerinnen des Vereins Barcamp Tirol, der für diese Veranstaltungen verantwortlich zeichnet. Auf dem Programm steht, was die Teilnehmer selbst an Impulsen mitbringen. Die Barcamps finden ...