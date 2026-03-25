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  3. Hauser Krumma erweitert sein Geschäft
Kitzbüheler Anzeiger
Hauser Krumma Maria und Jakob Kapeller
Maria und Jakob Kapeller starten demnächst mit dem Umbau.
Foto: Kapeller
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St. Jakob

von Elisabeth Galehr
25. März 2026

Hauser Krumma erweitert sein Geschäft

Seit mehr als 100 Jahren gibt es im Haus Kapeller einen Lebensmittelhandel – bekannt als „Hauser Krumma“ und ein wichtiger Bestandteil der Nahversorgung in St. Jakob. Seit 1997 führen Maria und Jakob Kapeller den Betrieb und haben ihn über die Jahre hinweg weiterentwickelt.
Nun steht eine Veränderung an: Ab 4. April bleibt das Geschäft aufgrund von Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen, die Neueröffnung ist für 30. April geplant. Künftig wird der Markt unte ...

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