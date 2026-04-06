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Kitzbüheler Anzeiger
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Kitzbühel punktet nicht nur in Sachen Shopattraktivität – auch weitere Kennwerte entwickelten sich positiv.

Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
06. April 2026

Wer hat die schönsten im Land? Kitzbühel!

Im April finden in ganz Tirol Aktionstage zum Thema Leerstand statt. Bereits jetzt wirft der aktuelle City Retail Report der Agentur „Standort + Markt“ sowie der Wirtschaftskammer Österreich einen Blick in die heimischen Innenstädte. Diese stehen vor einem tiefgreifenden Strukturwandel – aber von einem „Sterben der Städte“ kann keine Rede sein, wie der Report aufzeigt, der 67 Innenstadtlagen in 63 Städten untersucht hat. Insgesamt sind die sogenannten Shopfläc ...

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