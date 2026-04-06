Wer hat die schönsten im Land? Kitzbühel!

Im April finden in ganz Tirol Aktionstage zum Thema Leerstand statt. Bereits jetzt wirft der aktuelle City Retail Report der Agentur „Standort + Markt“ sowie der Wirtschaftskammer Österreich einen Blick in die heimischen Innenstädte. Diese stehen vor einem tiefgreifenden Strukturwandel – aber von einem „Sterben der Städte“ kann keine Rede sein, wie der Report aufzeigt, der 67 Innenstadtlagen in 63 Städten untersucht hat. Insgesamt sind die sogenannten Shopfläc ...