Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Kulinarium: Zeigen, was man kann
Kitzbüheler Anzeiger
a_Kulinarium Kitz KomKom_14_2026_mfreynschlag_small

Lisa Edenhauser und Patrick Wurzrainer erfassen mit KomKom die erworbenen Alltagskompetenzen.

Foto: Freynschlag

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
05. April 2026

Kulinarium: Zeigen, was man kann

Seit einigen Monaten setzt das inklusive Team im Kulinarium Kitzbühel die Methode „KomKom“ ein. Dabei können Menschen mit Behinderungen sichtbar machen, über welche Fertigkeiten sie verfügen und diese auch offiziell anerkennen lassen.

„Mir gefällt an KomKom, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben einen offiziellen Abschluss zu machen“, erzählt Lisa Edenhauser, agogische Mitarbeiterin im Kulinarium Kitzbühel. Im inklusiven Gastronomiebetrieb des Diakoniewerks arbeiten neun Menschen mit Behinderungen bzw. Lernschwäche. Sie schneiden Gemüse, kochen verschiedene Gerichte, backen Kuchen, waschen das Geschirr ab und liefern die Speisen auch aus. Sie sind in alle Arbeitsprozesse in der Großküche eingebunden, ganz nach ihren Fähigkeiten. Ziel im Alltag ist jedoch auch, dass sie ihre Kompetenzen erweitern und Neues lernen können, wenn sie das möchten. KomKom, das Qualifizierungsprogramm von Chance B, hilft ihnen dabei. Mit einer einfachen App können sie die im Arbeitsalltag erworbenen Kompetenzen erfassen und auswerten.

Mit einem Zertifikat zum regulären Job

Das Besondere: Diese Qualifikationen wurden einem strengen Prüfungsverfahren unterzogen. Sie sind durch den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) zertifiziert. Menschen mit Behinderungen haben es meist schwerer, Zugang zum regulären Arbeitsmarkt zu bekommen. Oft fehlen ihnen formale Bildungsabschlüsse, um ihre Fähigkeiten nachzuweisen. Mit KomKom bietet sich eine neue Chance. Das Programm orientiert sich am dualen Ausbildungssystem in Österreich. Ähnlich wie bei einer Lehre arbeitet es eng mit Unternehmen zusammen. Die Teilnehmer erwerben ihre Qualifikationen während eines Arbeitstrainings. Die Idee ist, dass sie am Ende eine vollversicherte Arbeitsstelle in einem Partnerunternehmen erhalten oder auch eine Lehre beginnen können. „Großartig finde ich, dass die Menschen in ihrem Tempo lernen können. Es ist egal, ob sie es in einem halben Jahr schaffen oder fünf Jahre brauchen, um die Kompetenzen zu erwerben“, erklärt Edenhauser. Und: „Man lernt sich selbst einschätzen und sieht, was man inzwischen schon alles kann. Das ist einem oft gar nicht bewusst. Und man sieht auch, wo man noch Unterstützung braucht. Man kann ehrlich auf seine Fähigkeiten draufschauen“, ist Edenhauser von KomKom überzeugt.

Weitere Artikel:

Ein Mann und eine Frau in Business-Kleidung lächeln in die Kamera. Im Hintergrund ist ein Poster mit Text und einem modernen Gebäude sichtbar.

Bezirk

07.04.2026

Minus bei Immobilienverkäufen

Insgesamt zeigt der Tiroler Immobilienmarkt im Jahr 2025 eine moderate Erholung bei einer steigenden Nachfrage nach Wohnimmobilien – das zeigt der Immopreisspiegel.

Ein Mann mit Brille und grauem Pullover steht lächelnd vor einer Wand mit abstraktem Linienmuster. Er hat braune Haare und trägt ein weißes Hemd darunter.
ABO PUR

Kitzbühel

06.04.2026

Wer hat die schönsten im Land? Kitzbühel!

City Retail Report: Kitzbühel punktet mit seiner Shopattraktivität in der Innenstadt, St. Johann reiht sich nur ganz knapp dahinter ein.

Historische Altstadtgasse mit malerischen Gebäuden und einer Kirche im Hintergrund. Grüne Bäume säumen die Straße an einem sonnigen Tag.

Hopfgarten

05.04.2026

Allerhand gegen den Leerstand

Tirolweite Aktionstage setzen vielfältige Impulse für ein zentrales Thema der Standortarbeit, unter anderem in Hopfgarten.

Zwei Frauen stehen vor einem Whiteboard mit Zeitplänen und lächeln in die Kamera. Beide tragen weiße T-Shirts und Namensschilder um den Hals.
ABO PUR

Kitzbühel

27.03.2026

Barcamp machte in Kitzbühel Station

Im Rahmen der Innovationswoche waren Teilnehmer dazu eingeladen, Themen zu setzen und interaktiv Lösungen zu erarbeiten.

Eine Gruppe von Menschen posiert lächelnd auf einer Bühne, einige halten Trophäen. Sie feiern offenbar einen besonderen Anlass oder eine Auszeichnung.

Oberndorf

26.03.2026

Responsible Leadership Summit – erster Gipfel wurde gestürmt

Nachhaltigkeit ist für die Wirtschaft kein Nachteil, im Gegenteil. Das zeigte der erste Responsible Leadership Summit auf.

Eine Gruppe von Männern, teils lächelnd, steht vor Werbebannern in einem Raum mit Holzwänden, alle in Business- oder Freizeitkleidung gekleidet.
ABO PUR

Wirtschaft

26.03.2026

Fit ins Frühjahr mit Pranger und Herbst

Große Gesundheitsstraße war der Höhepunkt der Gesundheits- und Vitalitätswoche des Standortmarketings Hohe Salve-Wildschönau.

Vier Personen stehen vor Plakaten, darunter "Sparkasse Kitzbühel" und "START.N". Alle sind formell gekleidet und lächeln in die Kamera.
ABO PUR

Kitzbühel

25.03.2026

"Cyberbetrüger sind absolute Profis"

Sparkasse Business-Frühstück zum Thema Cybersicherheit und Datenklau mit Sicherheitsexperten Martin Ostwinkel.

Ein Paar lächelt in einem Supermarkt. Die Frau stützt sich auf einen Einkaufswagen, während der Mann neben ihr steht. Beide wirken fröhlich und entspannt.
ABO PUR

St. Jakob

25.03.2026

Hauser Krumma erweitert sein Geschäft

Nahversorger in St. Jakob baut aus: mehr Regallaufmeter, längere Öffnungszeiten und ergänzender Selbstbedienungsbetrieb im Plan.

E-Paper
Aktuelles