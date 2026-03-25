"Cyberbetrüger sind absolute Profis"

Viele der Maschen kennt man schon: das vermeintliche Enkerl ruft an, die Kinder hätten „eine neue Handynummer“. Man ist vorgewarnt und glaubt, in solche Fallen nicht tappen zu können. Und doch sollte man sich nicht in Sicherheit wiegen. Im Gegenteil. Cybersicherheits-Experte Martin Ostwinkel präsentierte im Rahmen des jüngsten Sparkasse-Businessfrühstücks die Tricks der Betrüger und warum sie schockierend nahe an die tatsächliche Lebenswelt ihrer Opfer rück ...