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Kitzbüheler Anzeiger
Fit ins Frühjahr 2026 Itter
Manfred Pranger und Reinfried Herbst (l.und r.) waren am Vormittag in den Schulen als Bewegungsbotschafter unterwegs. Danach eröffneten sie mit den Bürgermeistern Roman Thaler (3.v.r.), Paul Sieberer (2.v.r.) und Hannes Eder (3.v.l.) sowie TVB-GF Stefan Astner die Gesundheitsstraße.
Foto: Elisabeth Galehr
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Wirtschaft

von Elisabeth Galehr
26. März 2026

In Itter ging's "bewegt" zu

Das Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau lud bereits zum dritten Mal zur Gesundheits- und Vitalitätswoche ein. Das heurige Thema lockte besonders viele Teilnehmer zu den Vorträgen und Kursangeboten: „Bewusste Ernährung & Bewegung – g’sund bleiben“. Standortmarketing-Obmann Paul Sieberer resümierte: „Wir waren durchwegs ausgebucht.“ Veranstaltungen wie z.B. der Vortrag „Nahrungsergänzungsmittel – Wundermittel oder Wahnsinn“ von Angelika Kirchm ...

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