In Itter ging's "bewegt" zu

Das Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau lud bereits zum dritten Mal zur Gesundheits- und Vitalitätswoche ein. Das heurige Thema lockte besonders viele Teilnehmer zu den Vorträgen und Kursangeboten: „Bewusste Ernährung & Bewegung – g’sund bleiben“. Standortmarketing-Obmann Paul Sieberer resümierte: „Wir waren durchwegs ausgebucht.“ Veranstaltungen wie z.B. der Vortrag „Nahrungsergänzungsmittel – Wundermittel oder Wahnsinn“ von Angelika Kirchm ...