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Kitzbüheler Anzeiger
Bergrettung St. Johann
Eine Ehrung für die meisten absolvierten Einsätze erhielten Franz Sepp, Hannes Millinger und Christian Mettler. Ortsstellenleiter Markus Prantl gratulierte (von links).
Foto: Bergrettung St. Johann

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
24. März 2026

Neues Alpinheim als Zukunftsprojekt

Bei der Jahreshauptversammlung zog Ortsstellenleiter Markus Prantl eine positive Bilanz über das vergangene Jahr. Die Ortsstelle zählt aktuell 60 Mitglieder, davon 49 aktive Bergretterinnen und Bergretter.

Insgesamt rückte die Mannschaft zu 49 Einsätzen aus und leistete dabei rund 600 Einsatzstunden. Darüber hinaus prägten 34 Übungen, 14 Sitzungen sowie mehrere Ambulanzdienste und Veranstaltungen das Vereinsjahr, das sich auf mehr als 70 Programmpunkte summierte.
Die Zahl der Einsätze blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil, der zeitliche Aufwand fiel jedoch etwas geringer aus, was unter anderem auf wetterbedingte Einflüsse zurückgeführt wurde.

Ein zentrales Thema der Versammlung war die geplante Errichtung eines neuen Alpinheims. Dieses Vorhaben gilt als wichtiger Schritt für die zukünftige Entwicklung der Ortsstelle.

Ausbildungsleiter Andreas Mayer berichtete von umfangreichen Schulungen, in die die Mitglieder mehrere tausend Stunden investierten.
Besonders in Erinnerung blieb ein Einsatz im Februar 2025: Ein schwer verletztes und unterkühltes Mädchen konnte aus einem Bachbett im Skigebiet gerettet werden.Im Rahmen der Versammlung bedankte sich das Mädchen gemeinsam mit seiner Familie persönlich bei den Einsatzkräften.

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