Neue Wanderbegleiter bei den Kelchsauer

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung blickte Obmann Jakob Brix auf ein aktives Vereinsjahr der Ortsgruppe Kelchsau zurück. Kegelrunden, Wanderungen, Tagesausflüge, das Sonnwendfeuer sowie Besuche von Bauernmärkten zeugen vom lebendigen Vereinsleben. Kassierin Sigrid Riedmann legte einen ordentlichen Kassabericht vor, der von den Rechnungsprüfern bestätigt wurde.



Besonders erfreulich waren auch sportliche Erfolge: Paul Fuchs wurde Bundesmeister im Skifahren, Leo Leitner Klassensieger. Für 40 Jahre treue Mitgliedschaft wurde Margit Riedmann geehrt. Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand einstimmig bestätigt, zusätzlich wählte man zwei neue Wanderbegleiter.