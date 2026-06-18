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Kitzbüheler Anzeiger
Fabian Dankl Bike Day Fieberbrunn

Bike-Akrobat Fabian Dankl beeindruckte mit seinen Stunts die Besucher des Fieberbrunner Bike Days.

Foto: Denise Neumayer

Fieberbrunn

von Sabine Huber
18. Juni 2026

Neue Skill Area bei Lines & Trails Fieberbrunn

Mit einem gelungenen Bike Day wurde am Wochenende die neue Skill Area bei den Lines & Trails Fieberbrunn offiziell eröffnet. Zwar war der neue Übungsbereich bereits seit einiger Zeit für Besucher zugänglich, die feierliche Einweihung stand nun aber ganz im Zeichen von Familien und Kindern. Zahlreiche junge Mountainbike-Fans nutzten die Gelegenheit, um die verschiedenen Hindernisse und Technik-Elemente auszuprobieren und erste Erfahrungen auf dem Bike zu sammeln.

Die neue Skill Area befindet sich an der Talstation beim Obingleitn-Bikeschlepplift und soll vor allem Anfängern, Kindern und Familien einen einfachen Einstieg ins Mountainbiken ermöglichen. Spielerisches Lernen, Sicherheit und Spaß stehen dabei im Mittelpunkt. Beim Bike Day sorgten kostenlose Techniktrainings, Bike-Tests und Tipps von erfahrenen Coaches für beste Stimmung. Der Obingleitn-Bikeschlepplift konnte den ganzen Tag kostenlos genutzt werden und war entsprechend stark frequentiert.

Weiterentwicklung des Bike-Angebots
Die neue Skill Area ist Teil einer umfassenden Weiterentwicklung des Bike-Angebots in Fieberbrunn. Gemeinsam investieren die Bergbahnen Fieberbrunn und der Tourismusverband Pillerseetal in neue Angebote für unterschiedliche Fahrlevels und setzen dabei auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Ein weiteres Highlight folgt bereits im August: Der technisch anspruchsvollere Iglmoos Trail wird von derzeit 0,8 auf 1,8 Kilometer verlängert. Die neue Streckenführung schafft zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten zur Schweinestberg Line und bietet ambitionierten Bikern noch mehr Abwechslung.

Auch abseits der Trails gibt es Neuerungen. So verbindet der neue Bike & Wander Xpress erstmals die Bergbahnen Fieberbrunn mit den Leoganger Bergbahnen. Zudem laden die „Langen Freitage“ zu verlängerten Bike-Abenden bis 19 Uhr ein.

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