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Kitzbüheler Anzeiger
Übungsleiterkurs_Karate LZ St. Johann 2026

Die neuen Übungsleiter: Meinke De Meyere-Boonstra und Ema Nikoli.

Foto: LZ St. Johann

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
23. Juli 2026

Neue Kampfrichter und Übungsleiter

Anfang Juli nahmen insgesamt fünf Mitglieder des Karate Leistungszentrums St. Johann gemeinsam mit 25 weiteren Teilnehmern am Kampfrichter- und Coach-Lehrgang in Kirchberg teil.

Nach einem Theorietag zu den aktuellen Regelwerken und den Aufgaben von Kampfrichtern und Coaches stand am zweiten Tag die praktische Ausbildung auf dem Programm. Zehn Sportler des Karate Leistungszentrums St. Johann unterstützten den Lehrgang mit Kata- und Kumite-Einheiten und sorgten so für praxisnahe Trainingsbedingungen.

kampfrichter_Karate LZ St. Johann 2026

Fünf Mitglieder des Karate Leistungszentrums St. Johann absolvierten erfolgreich den Kampfrichter- und Coach-Lehrgang in Kirchberg.

Foto: LZ St. Johann

Bei den abschließenden Prüfungen gab es gleich mehrere Erfolge für den Verein: Teodora Vujanovic und Ema Nikoli bestanden die Prüfung zum Judge C. Matthias Leitner überzeugte bei der Judge-A-Prüfung mit einer fehlerfreien Leistung und schloss den Lehrgang als bester Teilnehmer ab.

Nur wenige Tage später standen erneut Prüfungen auf dem Programm. Beim Übungsleiterkurs des Salzburger Karateverbandes absolvierten Meinke De Meyere-Boonstra und Ema Nikoli erfolgreich das Spezialmodul Karate.

Die Ausbildung vermittelte theoretische und praktische Grundlagen für die qualifizierte Leitung von Vereinstrainings und stellt einen weiteren wichtigen Baustein für die Nachwuchsarbeit des Leistungszentrums dar.

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