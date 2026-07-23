Neue Kampfrichter und Übungsleiter

Bei den abschließenden Prüfungen gab es gleich mehrere Erfolge für den Verein: Teodora Vujanovic und Ema Nikoli bestanden die Prüfung zum Judge C. Matthias Leitner überzeugte bei der Judge-A-Prüfung mit einer fehlerfreien Leistung und schloss den Lehrgang als bester Teilnehmer ab.



Nur wenige Tage später standen erneut Prüfungen auf dem Programm. Beim Übungsleiterkurs des Salzburger Karateverbandes absolvierten Meinke De Meyere-Boonstra und Ema Nikoli erfolgreich das Spezialmodul Karate.



Die Ausbildung vermittelte theoretische und praktische Grundlagen für die qualifizierte Leitung von Vereinstrainings und stellt einen weiteren wichtigen Baustein für die Nachwuchsarbeit des Leistungszentrums dar.