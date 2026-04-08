Neue Gästekarte macht Pillerseetal attraktiver

Mit der neu gestalteten Gästekarte Pillerseetal wird der Aufenthalt für Urlaubsgäste noch vielseitiger und komfortabler. Neben Inklusivleistungen wie der kostenlosen Mobilität im Tal, Ermäßigungen bei zahlreichen Ausflugszielen sowie besonderen Angeboten wie dem Biathlon-WM-Pfad oder Führungen im Glockendorf Waidring, profitieren Gäste im Sommer zusätzlich von erweiterten Leistungen.



Zwei geführte Wanderungen

So sind unter anderem zwei geführte Wanderungen pro Woche, zwei geführte E-Bike-Touren sowie ein „Schnupper“-Tageseintritt in einen der drei Badeseen der Region inkludiert. Damit wird das Urlaubserlebnis noch abwechslungsreicher und bietet für unterschiedliche Interessen passende Möglichkeiten.



Eine wesentliche Neuerung stellen die sogenannten „FamilienMomente“ dar, die die bisherige PillerseetalCard ablösen. Diese Zusatzpakete können flexibel für drei, vier oder sechs Tage gebucht werden und lassen sich erstmals direkt von den Gästen selbst aktivieren. Möglich macht das „PIA“, die neue digitale Urlaubsbegleiterin im Pillerseetal.



Die „FamilienMomente“ umfassen unter anderem tägliche Berg- und Talfahrten bei den drei Bergbahnen im Tal, Eintritte in die Badeseen, ins Familienland sowie weitere ausgewählte Erlebnisangebote. Besonders attraktiv: Gäste profitieren von Preisvorteilen von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu regulären Tarifen und können ihren Aufenthalt individuell gestalten.

Mit „PIA“ steht Gästen zudem eine digitale Plattform zur Verfügung, die alle Angebote bündelt. Sie informiert u.a. über Veranstaltungen, Ausflugsziele und Tourenvorschläge. Die Gästekarte selbst ist digital jederzeit abrufbar. KA