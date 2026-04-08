Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Neue Gästekarte macht Pillerseetal attraktiver
Kitzbüheler Anzeiger
Gaestekarte Pillerseetal
Foto: TVB Pillerseetal

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
08. April 2026

Neue Gästekarte macht Pillerseetal attraktiver

Mit der neu gestalteten Gästekarte Pillerseetal wird der Aufenthalt für Urlaubsgäste noch vielseitiger und komfortabler. Neben Inklusivleistungen wie der kostenlosen Mobilität im Tal, Ermäßigungen bei zahlreichen Ausflugszielen sowie besonderen Angeboten wie dem Biathlon-WM-Pfad oder Führungen im Glockendorf Waidring, profitieren Gäste im Sommer zusätzlich von erweiterten Leistungen.

Zwei geführte Wanderungen
So sind unter anderem zwei geführte Wanderungen pro Woche, zwei geführte E-Bike-Touren sowie ein „Schnupper“-Tageseintritt in einen der drei Badeseen der Region inkludiert. Damit wird das Urlaubserlebnis noch abwechslungsreicher und bietet für unterschiedliche Interessen passende Möglichkeiten.

Eine wesentliche Neuerung stellen die sogenannten „FamilienMomente“ dar, die die bisherige PillerseetalCard ablösen. Diese Zusatzpakete können flexibel für drei, vier oder sechs Tage gebucht werden und lassen sich erstmals direkt von den Gästen selbst aktivieren. Möglich macht das „PIA“, die neue digitale Urlaubsbegleiterin im Pillerseetal.

Die „FamilienMomente“ umfassen unter anderem tägliche Berg- und Talfahrten bei den drei Bergbahnen im Tal, Eintritte in die Badeseen, ins Familienland sowie weitere ausgewählte Erlebnisangebote. Besonders attraktiv: Gäste profitieren von Preisvorteilen von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu regulären Tarifen und können ihren Aufenthalt individuell gestalten.
Mit „PIA“ steht Gästen zudem eine digitale Plattform zur Verfügung, die alle Angebote bündelt. Sie informiert u.a. über Veranstaltungen, Ausflugsziele und Tourenvorschläge. Die Gästekarte selbst ist digital jederzeit abrufbar. KA

Weitere Artikel:

Bergresort Pillersee_Ansicht.webp
ABO PUR

St. Ulrich

08.04.2026

Neues Hotel für St. Ulrich

In St. Ulrich startet dieser Tage der Bau eines 300-Betten-Hotels im Vier-Sterne-Segment. Rund um den vor sich hin modernden „Pillerseehof“ soll ebenfalls etwas weitergehen, so Dorfchef Martin Mitterer.

Symbolbild AMS Arbeitslosenstatistik

Bezirk

08.04.2026

Arbeitslosigkeit ging zurück

In Tirol gab es im März einen Rückgang von einem Prozent, im Bezirk Kitzbühel von zehn Prozent.

Ein Mann und eine Frau in Business-Kleidung lächeln in die Kamera. Im Hintergrund ist ein Poster mit Text und einem modernen Gebäude sichtbar.

Bezirk

07.04.2026

Minus bei Immobilienverkäufen

Insgesamt zeigt der Tiroler Immobilienmarkt im Jahr 2025 eine moderate Erholung bei einer steigenden Nachfrage nach Wohnimmobilien – das zeigt der Immopreisspiegel.

Ein Mann mit Brille und grauem Pullover steht lächelnd vor einer Wand mit abstraktem Linienmuster. Er hat braune Haare und trägt ein weißes Hemd darunter.
ABO PUR

Kitzbühel

06.04.2026

Wer hat die schönsten im Land? Kitzbühel!

City Retail Report: Kitzbühel punktet mit seiner Shopattraktivität in der Innenstadt, St. Johann reiht sich nur ganz knapp dahinter ein.

Historische Altstadtgasse mit malerischen Gebäuden und einer Kirche im Hintergrund. Grüne Bäume säumen die Straße an einem sonnigen Tag.

Hopfgarten

05.04.2026

Allerhand gegen den Leerstand

Tirolweite Aktionstage setzen vielfältige Impulse für ein zentrales Thema der Standortarbeit, unter anderem in Hopfgarten.

Zwei Personen in weißen Kitteln arbeiten gemeinsam an einem Laptop. Sie sitzen entspannt an einem Tisch in einem hellen Raum mit einer Couch im Hintergrund.

Bezirk

05.04.2026

Kulinarium: Zeigen was man kann

Das inklusive Team im Kulinarium Kitzbühel setzt seit Kurzem auf die Methode „KomKom“, um Fertigkeiten sichtbar zu machen.

Zwei Frauen stehen vor einem Whiteboard mit Zeitplänen und lächeln in die Kamera. Beide tragen weiße T-Shirts und Namensschilder um den Hals.
ABO PUR

Kitzbühel

27.03.2026

Barcamp machte in Kitzbühel Station

Im Rahmen der Innovationswoche waren Teilnehmer dazu eingeladen, Themen zu setzen und interaktiv Lösungen zu erarbeiten.

Eine Gruppe von Menschen posiert lächelnd auf einer Bühne, einige halten Trophäen. Sie feiern offenbar einen besonderen Anlass oder eine Auszeichnung.

Oberndorf

26.03.2026

Responsible Leadership Summit – erster Gipfel wurde gestürmt

Nachhaltigkeit ist für die Wirtschaft kein Nachteil, im Gegenteil. Das zeigte der erste Responsible Leadership Summit auf.

E-Paper
Aktuelles